Ministro Antonio Sanguino asegura que senador del Centro Democrático le confesó que votará a favor de la consulta popular

El jefe de la cartera de Trabajo también manifestó en El Debate que no debe haber temor alguno de que sean los colombianos quienes decidan en las urnas el futuro de la reforma laboral. “A Uribe no le negaron un referendo, a Santos no le negaron un plebiscito, al Partido Alianza Verde no le negaron la consulta anticorrupción. ¿Por qué habrá que negarle al presidente Gustavo Petro una consulta?”.