De acuerdo con los planes, la idea es que se nombre una comisión accidental para que realice un informe en el que rinda cuentas del trámite que tuvo este proyecto, proponga la comisión en el que se reubicaría y lo exponga ante la plenaria, que tomará la decisión final. Esto ya ocurrió con la reforma a la salud en 2024 y la medida no prosperó.

La justificación de Díaz es que la reforma laboral no tuvo el debate que merecía: “Esta discusión en la Comisión no se desarrolló, toda vez que los argumentos que se presentaron para el archivo no son posturas contundentes, y que incluso los mismos quienes argumentaban el archivo compartían opiniones favorables en algunos de estos artículos”.