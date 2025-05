¿Qué se está haciendo para liberar al niño Lyan José Hortúa Bonilla? “Vamos a ver qué pasa”

“Esto es una violación al derecho internacional humanitario. No debería tocarse a un niño de 11 años, un niño no se puede tocar”, agregó Dilian Francisca Toro. “Entonces yo he estado diciendo que hay que exigirle a la Jaime Martínez que haga un gesto un esto, por lo menos humanitario, y entregue al niño sano y salvo. En eso estamos, vamos a ver qué pasa”, puntualizó.