Doloroso mensaje de mamá de Lyan Hortúa, niño de 11 años secuestrado en Jamundí: “Solo pido a mi hijo”

“Ha sido muy grande a este dolor tan inmenso que no sé descifrar con palabras , esto es la muerte en vida porque es una pérdida de un hijo que no sé en qué condiciones está”, dijo la mamá de Lyan entre lágrimas.

“Es el mayor temor, saber de que a mi niño se le inflamen allá los pulmones y no se pueda hacer nada, un día en 2022 saliendo de la casa a la clínica casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan, pido misericordia”, dijo la mamá de Lyan Hortúa.