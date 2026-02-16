El Debate

Revelan en vivo el supuesto motivo por el que Petro dijo que podía acabar con el ELN y las disidencias: “Él lo pensó”

El jefe de Estado ha sido muy criticado por la forma en la que estos grupos armados han crecido y generado violencia.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
16 de febrero de 2026, 1:33 p. m.
Presidente Gustavo Petro, ELN y disidencias de las Farc.
Presidente Gustavo Petro, ELN y disidencias de las Farc. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: AFP / Foto 3: API

Una de las frases más recordadas de Gustavo Petro fue cuando aseguró que en los primeros tres meses de su Gobierno acabaría con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

YouTube video L83ARss1wZo thumbnail

Sin embargo, ya casi está por cumplir todo su mandato y esta guerrilla, al igual que las disidencias de las Farc, nada que alcanzan un acuerdo de paz, sino que han recrudecido la violencia y su presencia en el territorio.

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo habló en El Debate de SEMANA acerca de la crisis de seguridad que hay en varias zonas de Colombia y se atrevió a decir el motivo, según él, por el que Petro lanzó esta frase de que firmaría la paz con el ELN en pocas semanas.

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.
Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo. Foto: Cortesía prensa Juan Fernando Cristo API

“Yo creo que fue muy optimista e ingenuo Petro en su política de paz total. Yo creo que el presidente pensó, cuando se posesionó, que el ELN y la insurgencia armada en general era la que había en Colombia en los años 80″, dijo.

El Debate

Juan Fernando Cristo pide rectificación a Abelardo de la Espriella por “semejante infamia”

El Debate

Juan Fernando Cristo propone acabar con la Supersalud, el Inpec y el CNE, y dice cómo reemplazarlos: “Politiquería y corrupción”

El Debate

A Juan Fernando Cristo le preguntaron si Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella y así respondió

Semana TV

Habla Juan Fernando Cristo: dice que irá directo a primera vuelta presidencial

El Debate

Paola Meneses dice qué hará la Corte Constitucional si Petro sigue con decretos de emergencia: “Para tranquilidad de todos”

Semana TV

Magistrada Paola Meneses habla de la emergencia económica en Colombia

El Debate

“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

Política

Juan Fernando Cristo pidió rectificación a Abelardo de la Espriella: “Narrativa difamatoria”

Política

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Confidenciales

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Juan Fernando Cristo propone acabar con la Supersalud, el Inpec y el CNE, y dice cómo reemplazarlos: “Politiquería y corrupción”

En ese sentido, el exministro del Interior indicó que el mandatario pensó que este grupo armado todavía tenía como principal objetivo el propósito político. Sin embargo, hoy en día la situación es diferente y, a juicio de Cristo, esto no lo vio Petro.

YouTube video GYCzvc98q1U thumbnail

Estos señores ya son grupos criminales dedicados al narcotráfico, extorsión, minería ilegal y a ejercer control territorial para ejercer esas rentas criminales”, añadió.

Tras lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro, el candidato aseguró que hay una oportunidad única para enfrentar al ELN, ya que espera que con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez no se proteja a esta guerrilla.

El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia. Foto: Samantha Chavez

Por lo mismo, advirtió que se tiene que levantar cualquier mesa de negociación, debido a que la prioridad tiene que ser el fortalecimiento de la Fuerza Pública y meterse a fondo en la transformación de los territorios afectados por la violencia.

Juan Fernando Cristo pide rectificación a Abelardo de la Espriella por “semejante infamia”

“Nosotros en un gobierno tomaríamos esos dos modelos de intervención integral en el territorio para acabar la coca, enfrentar a los grupos violentos y cambiar esa realidad que viven las comunidades”, manifestó.

YouTube video rljWvWnhlFE thumbnail

Por otra parte, el candidato presidencial dejó en claro que la paz total que planteó Petro nunca funcionó. De hecho, sostuvo que los grupos armados engañaron al Ejecutivo y a la sociedad colombiana, algo que ha venido pasando en los últimos años.

Por eso, insistió en que no se pueden tener mesas de negociación cuando no hay un gesto claro de las organizaciones armadas de llegar a la paz.

YouTube video L83ARss1wZo thumbnail

Este país tiene que avanzar en la paz no con los criminales, sino con los colombianos que viven en los municipios, que es donde se repite el conflicto permanentemente”, expresó.

Más de El Debate

Presidente Gustavo Petro, ELN y disidencias de las Farc.

Revelan en vivo el supuesto motivo por el que Petro dijo que podía acabar con el ELN y las disidencias: “Él lo pensó”

Abelardo de la Espriella y Juan Fernando Cristo, candidatos presidenciales

Juan Fernando Cristo pide rectificación a Abelardo de la Espriella por “semejante infamia”

Juan Fernando Cristo y la Supersalud.

Juan Fernando Cristo propone acabar con la Supersalud, el Inpec y el CNE, y dice cómo reemplazarlos: “Politiquería y corrupción”

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella.

A Juan Fernando Cristo le preguntaron si Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella y así respondió

Habla Juan Fernando Cristo: dice que irá directo a primera vuelta presidencial

Habla Juan Fernando Cristo: dice que irá directo a primera vuelta presidencial

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Paola Meneses dice qué hará la Corte Constitucional si Petro sigue con decretos de emergencia: “Para tranquilidad de todos”

Magistrada Paola Meneses habla de la emergencia económica en Colombia

Magistrada Paola Meneses habla de la emergencia económica en Colombia

El presidente, Gustavo Petro, el 11 de febrero de 2026 en Chaparral (Tolima)

“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y el momento incómodo que vivió con Petro.

Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

En el costado izquierdo el empresario Gustavo Aponte.

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

Noticias Destacadas