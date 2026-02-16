Revelan en vivo el supuesto motivo por el que Petro dijo que podía acabar con el ELN y las disidencias: “Él lo pensó”

Una de las frases más recordadas de Gustavo Petro fue cuando aseguró que en los primeros tres meses de su Gobierno acabaría con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sin embargo, ya casi está por cumplir todo su mandato y esta guerrilla, al igual que las disidencias de las Farc, nada que alcanzan un acuerdo de paz, sino que han recrudecido la violencia y su presencia en el territorio.

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo habló en El Debate de SEMANA acerca de la crisis de seguridad que hay en varias zonas de Colombia y se atrevió a decir el motivo, según él, por el que Petro lanzó esta frase de que firmaría la paz con el ELN en pocas semanas.

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo. Foto: Cortesía prensa Juan Fernando Cristo API

“Yo creo que fue muy optimista e ingenuo Petro en su política de paz total. Yo creo que el presidente pensó, cuando se posesionó, que el ELN y la insurgencia armada en general era la que había en Colombia en los años 80″, dijo.

En ese sentido, el exministro del Interior indicó que el mandatario pensó que este grupo armado todavía tenía como principal objetivo el propósito político. Sin embargo, hoy en día la situación es diferente y, a juicio de Cristo, esto no lo vio Petro.

“Estos señores ya son grupos criminales dedicados al narcotráfico, extorsión, minería ilegal y a ejercer control territorial para ejercer esas rentas criminales”, añadió.

Tras lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro, el candidato aseguró que hay una oportunidad única para enfrentar al ELN, ya que espera que con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez no se proteja a esta guerrilla.

Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia. Foto: Samantha Chavez

Por lo mismo, advirtió que se tiene que levantar cualquier mesa de negociación, debido a que la prioridad tiene que ser el fortalecimiento de la Fuerza Pública y meterse a fondo en la transformación de los territorios afectados por la violencia.

“Nosotros en un gobierno tomaríamos esos dos modelos de intervención integral en el territorio para acabar la coca, enfrentar a los grupos violentos y cambiar esa realidad que viven las comunidades”, manifestó.

Por otra parte, el candidato presidencial dejó en claro que la paz total que planteó Petro nunca funcionó. De hecho, sostuvo que los grupos armados engañaron al Ejecutivo y a la sociedad colombiana, algo que ha venido pasando en los últimos años.

Por eso, insistió en que no se pueden tener mesas de negociación cuando no hay un gesto claro de las organizaciones armadas de llegar a la paz.

“Este país tiene que avanzar en la paz no con los criminales, sino con los colombianos que viven en los municipios, que es donde se repite el conflicto permanentemente”, expresó.