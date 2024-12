“Se resiste a dar explicaciones”: varias voces políticas dicen que el ministro Ricardo Bonilla es “insostenible” en el cargo

Sobre Bonilla, dijo en parte de su declaración que él la usó, aprovechando su cargo de ministro. “Sí señora, él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola (...) Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”, indicó Benavides ante una fiscal de la Corte Suprema.