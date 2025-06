Tras atentado a Miguel Uribe Turbay alertan por rumbo de las investigaciones: “Bajó a niveles muy bajos”

“Lo que más me preocupa de cómo va la investigación es que uno empieza a ver que esto bajó a niveles muy bajos y que no va a haber mucho para encontrar a los verdaderos autores. Porque, entonces, al muchachito le pagan 20 millones de pesos, que es una subcontratación de una subcontratación ”, dijo, inicialmente, la senadora Paloma Valencia.

“El otro muchachito que llega a pegarle patadas le causó un daño cerebral, el sicario tuvo que ser intervenido de la cabeza, lo iba a matar y nadie lo detuvo. El celular que supuestamente tenía, que nadie sabe si tenía o no, pues no aparece . Y yo empiezo a sentir que esto está montado de una manera donde va a ser muy difícil que se jalen las cuerdas”, agregó la precandidata presidencial por el Centro Democrático.

“Por otro lado, también empieza a generar mucha preocupación el hecho de que aquí sigamos dejando instrumentalizar nuestros niños. Cuando este Gobierno dijo que no iban a bombardear si los grupos tenían menores de edad porque eran víctimas, el secuestro creció. Entre 2023 y 2024, 77 % adicional de reclutamiento de menores, más de 540 casos, de los cuales 320 fueron en el departamento del Cauca y entonces uno se pregunta, ¿eso le sirvió a los menores? Los están reclutando hoy para llevarlos y tenerlos ahí para que no los bombardeen”, aseveró.

“Y luego todas estas normas, donde dicen que un muchacho que cometió un delito como este, que es a sangre fría, un atentado con una pistola a corta distancia en la cabeza de un precandidato presidencial, y entonces nos dicen que es que además, pues casi que es un niño y entonces no se le puede procesar y que no tendría cárcel y que la norma para él es blandita ”, condenó la senadora Valencia.

“Entonces por eso es que este país siempre escoge sicarios que son niños. Usted se acuerda de Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa, y una lista larga de sicarios que han sido menores de edad, porque como los menores de edad los volvemos inimputables. Cuando uno comete un gran crimen, uno debe responder por un gran crimen. Y la pregunta sobre el principio de oportunidad — que yo creo que es muy relevante y que la hizo Vicky—, yo creo que no la podemos dejar pasar. ¿Cuál es la información que nos va a permitir? Porque si él nos va a contar sobre otro sicario que también tiene 14 años, que le giró 20 millones de pesos, pues ahí no hay ninguna información relevante para que uno le dé impunidad a quien atentó contra Miguel de esa manera, con esa sevicia. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es la información que está dando el muchachito, el sicario, porque que no puede ser que no salgan con que la información no es conducente a los verdaderos responsables”, puntualizó Valencia sobre el particular.