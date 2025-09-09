“Yo prefiero negociar cuando están arrodillados”: Alejandro Char lanza dura advertencia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, habló en SEMANA sobre una grave problemática que afecta, no solo a la capital de Atlántico, sino también a otras ciudades. Se trata de la inseguridad.

El alcalde fue enfático al decir que con los criminales se debe negociar, pero no bajo lo que ellos terminen imponiendo o decidiendo.

“Yo prefiero negociar cuando están arrodillados. Son unos delincuentes. Yo camino por los barrios y están cooptando a nuestros pelados, y entonces los sacan del colegio y les ofrecen tres millones de pesos y siguen delinquiendo desde las cárceles. Yo pienso que nosotros tenemos la inteligencia y autoridad suficiente para negociar, pero no sobre las condiciones de ellos, sino las condiciones de nosotros”, manifestó Char.

De igual forma, el alcalde dejó claro en SEMANA que se debe pensar en cuál es el país que se les va a dejar a las futuras generaciones.

“Ese no es el país que nos merecemos, ese no es el país que queremos mostrarles a nuestros hijos. Un Gobierno arrodillado, atornillado en el suelo y que las bandas delincuenciales sean las que nos ponen las condiciones a nosotros. Y entonces: ¿dónde está el Estado?, ¿dónde está el Gobierno?, ¿dónde estamos nosotros? La gente votó por nosotros porque creyó en que podíamos ser el proyecto de la seguridad, el desarrollo, la educación. Y no, resulta que ahora estamos esperando que ellos (los criminales) nos llamen para negociar", agregó.

En tal sentido, el alcalde de Barranquilla reafirmó que el Estado siempre estará “por encima de todas las cosas”. En cuanto a la manera para combatir a los delincuentes, Char dijo que se hacen necesarias muchas herramientas, entre estas, educación y oferta laboral.

“Tenemos que estar en las esquinas, tenemos que tener oferta laboral para nuestros jóvenes. Tenemos que tener miles de herramientas. Yo, por ejemplo, le apuesto muchísimo a la educación y a la seguridad”, destacó Char en SEMANA.

De izquierda a derecha: Yesid Lancheros, director de SEMANA; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y Eduardo Verano de la Rosa gobernador de Atlántico. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La relación Char-Gobierno Petro

En SEMANA, el alcalde Char fue consultado sobre cómo marcha todo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de las diferencias. A lo que afirmó que hay “una relación cordial, entendiendo las diferencias que hay en cada uno de los temas”.

“Cuando los barranquilleros me eligieron alcalde, no me eligieron para que yo peleara con el Gobierno nacional. Si yo peleo con el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro, quien pierde no es Alejandro Char, pierde Barranquilla. Entonces yo ese camino no lo cojo”, destacó.

Alejandro Char fue enfático al decir que las confrontaciones con el Gobierno Petro no le hacen bien a Barranquilla. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA