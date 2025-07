“Bueno, primero es, digamos, la voz aislada de Isabel Zuleta, no sé qué otros congresistas la secunden en eso y ahora el pastor Saade (Alfredo Saade, jefe de gabinete), digamos que están en su derecho a expresarse y ellos quisieran que el presidente continuara. Yo también quisiera que él continuara, pero no es posible . ¿Por qué? Porque ya no existe en la Constitución la reelección", aseguró el candidato Gustavo Bolívar.

“Pero les doy los tiempos: suponiendo que se generara el hecho político y 15 o 16 millones de personas depositaran una papeleta, la Corte tiene que estudiar, primero la Registraduría, tiene que tomar la decisión de contarlas, porque no está obligada. Segundo, la Corte, atendiendo ese llamado, el constituyente primario, podría, no sabría, citar la asamblea. Eso tiene unos tiempos, que es convocar a unas elecciones que mínimo tiene que ser 6 meses y después elegir unos constituyentes. Y ahí sí entregarle a sus constituyentes el mandato para que arme una elección. Eso no pasa en menos de 2 años y Gustavo Petro, para entonces, ya se ha ido porque él se va ahorita en 12 meses. No es probable”.