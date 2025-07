“Le voy a decir una cosa”: la ‘cantada de tabla’ a un precandidato que negó ser petrista

Gustavo Bolívar, candidato presidencial que este 22 de abril lanzó oficialmente su aspiración a la Casa de Nariño, en 2026, habló con El Debate, de SEMANA.

En el marco de la entrevista, Bolívar se refirió a la desmarcada que Roy Barreras, exembajador, exsenador y hoy preaspirante presidencial, hizo del petrismo, a pesar de que su último cargo fue para el petrismo como embajador en Londres. Siendo un petrista se molestó porque le dijeron petrista.

“Realmente cada cual expresa lo que siente si él siente que no es petrista está bien. Él se siente de centro porque militó en partidos de centro como el santismo. A la gente hay que creerle y si él dice hoy que es de centro pues es lo que él se siente”, dijo Bolívar.

“No quiero especular porque no estoy en ese son de pelea, ni de desunir el movimiento, pero seguramente si Petro tuviera hoy 70 % de aprobación lo sería”, agregó Bolívar, al insistir en que si el presidente Gustavo Petro tuviera un alto nivel de popularidad, Roy Barreras no negaría su petrismo. Ahora mismo, según la más reciente encuesta, su nivel de favorabilidad es del 38 %.

“Mucha gente quisiera que Gustavo Petro siguiera, pero constitucionalmente es imposible. Y para que él siguiera, pues tocaría romper la Constitución y ni Gustavo Petro está dispuesto a hacerlo, ni personas pro institucionalidad, como nosotros, a secundarlo. Pero si existiera la figura, obviamente, todos estamos contentos con este Gobierno, pues ese 38 % que marcó ayer está contento con el Gobierno“, agregó el candidato presidencial Gustavo Bolívar.

“Porque es que los políticos, y hay que entenderlo, se comportan de acuerdo a sus cálculos políticos, a cómo está marchando la cosa. Pero yo le voy a decir una cosa: así caiga al 5 % de popularidad, yo voy a defender al presidente Petro siempre. Porque lo conozco, porque sé de su honestidad. Desafortunadamente ha habido escándalos de corrupción y él ha pedido perdón por eso, porque es muy difícil que en un Estado que tiene 1.150.000 mil empleados no se le cuelguen a uno una cantidad de corruptos, muy difícil. Yo no me he bajado del barco. Yo lo sigo defendiendo, a menos que ya me digan: ‘mire, hay una prueba de que el presidente hizo algo muy deshonesto’. Yo ahí sí, obviamente, chao, presidente”.

Fue el 26 de mayo de 2025. Ese día, el exembajador de Colombia en Londres se incomodó cuando le dijeron petrista.

En medio de una entrevista con Blu Radio, el exdiplomático sostuvo un tenso momento cuando lo calificaron de ‘petrista’. “Gustavo Petro se eligió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo. Y hay diferentes interpretaciones. Ustedes, los petristas, dirán que es porque la oposición no se los permite, otros dirán que es porque no es un gobierno capaz de llegar a consensos porque no le gusta ceder. ¿Por qué los colombianos tendrían que darles otros cuatro años en el poder cuando han sido incapaces de sacar adelante vía consenso las reformas a las que se comprometieron?“, le preguntaron.

Roy Barreras respondió: “Bueno, primero gracias por el epíteto, pero estoy seguro de que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista, usted diría, “Yo no soy duquista”. Yo soy un hombre independiente que votó por Duque en su momento".

“Entonces, a mí no me diga que es petrista... A mí no me diga...“, agregó.

Roy Barreras y Gustavo Petro en Bogotá, el 7 de mayo de 2025 | Foto: Suministrado a Semana.

"Para empezar, no se resuelven los problemas de Colombia cuando alguien decide acompañar ciegamente a algún caudillo, el que sea. ¿Usted es capaz de apostar cuando le toca votar y decidir por aquel que se parece a lo que usted cree? Usted recuerde que Petro recorrió el país con las banderas liberales", dijo Barreras.

“Yo hace mucho tiempo lo expliqué en los debates, desde el año 2010, probablemente, cuando empezamos a hablar de la ley de víctimas y cuando presenté el marco para la paz. Expliqué una cosa, con la que no quiero aburrir a los oyentes, pero que se llama la tercera vía. Es una expresión de las formas liberales de pensamiento que dice: ‘Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible’. Respeto profundamente a las izquierdas, que son varias en Colombia. Yo no milito en la izquierda, yo no soy de izquierda”, aseveró.

Vea la entrevista completa con Gustavo Bolívar, candidato presidencial: