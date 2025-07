Trino de Petro con canción incluida estalló las redes: la letra habla de que el pueblo está “pidiendo a gritos” que no se vaya

En el mensaje que escribió este martes 22 de julio, el mandatario compartió una canción, donde el cantante suelta una particular frase que apunta a que, supuestamente, “el pueblo le está pidiendo a gritos, no se vaya presidente”.

Sin embargo, y de acuerdo con lo que reza la Constitución, en Colombia actualmente no está habilitada la reelección.

“Presidente, miles de personas que le dieron el voto, hoy se arrepienten de haberlo hecho. Colombia necesita organizar cosas, pero no al precio que usted quiere, quedándose eternamente en la casa de Nariño. Su periodo es de cuatro años y la institucionalidad es lo que nos une a todos”, publicó un internauta.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley, en Colombia no hay reelección; el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, dijo el funcionario.