Gustavo Petro rompe el silencio sobre el juicio de Álvaro Uribe: “Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”

El jefe de Estado, a través de una publicación en su cuenta de X, empezó diciendo que durante su estadía de tres años en la Casa de Nariño no se ha pronunciado sobre este proceso judicial, donde las víctimas reconocidas son cercanas a su Gobierno.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso, y a la justicia en general”, dijo Petro.