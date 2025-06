Gabriela Lizarazo: Inspiración, la clave del liderazgo que construye el futuro

“En toda esta trayectoria me he dado cuenta de las limitaciones que tiene el liderazgo desde el ejemplo. Hoy no se trata solamente de buscar que las personas imiten prácticas como llegar temprano o irse de la oficina después de terminar las labores, sino de generar las condiciones necesarias para que desarrollen todas sus potencialidades. Y eso se logra con inspiración”, afirma.