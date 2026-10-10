“Hacer crecer una empresa es hacer crecer a las personas”: Leiddy Wandurraga

“Las empresas no solamente deben ser capaces de crecer y generar resultados, también pueden convertirse en vehículos para transformar vidas y generar oportunidades”, dice esta abogada tomasina nacida en Santander, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, con un Executive MBA de Los Andes.

Llegó al mundo empresarial poco antes de graduarse. En 2009 comenzó a participar en la creación, estructuración y desarrollo de compañías de servicios, lo que dio origen a Pulkro, empresa de facility management que ha evolucionado durante 15 años hasta consolidarse nacionalmente.

Decir “tú puedes” no siempre es suficiente

Bajo su liderazgo, Pulkro cuenta con cerca de 3.500 colaboradores, presencia en todo el país y operaciones en sectores como defensa y seguridad, financiero, educativo, residencial, hospitalario y empresarial. “El respeto se construye con preparación, coherencia y resultados”, afirma.

Uno de sus hitos ha sido vincular, mediante contratación electrónica, a 1.000 personas en solo tres días para una operación bancaria. Más allá de las cifras, para Wandurraga lo que cuenta es la gente. Su apuesta en Pulkro nació de la necesidad de dignificar el trabajo de quienes realizan tareas de aseo, uno de los servicios que ofrece su empresa y que muchas veces resulta invisible.

El liderazgo, para ella, tiene un propósito claro: “Hacer crecer la empresa sin dejar de hacer crecer a las personas”.