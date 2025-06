La voz de la prudencia de Camila Vargas para navegar los cambios

Vargas no solo se quedó, sino que en 2020 fue ascendida a socia en Aristos, aliada en Colombia del gigante del talento Stanton Chase Internacional. El cargo le implicaba tener un rol más comercial y no fue fácil. “Al principio me daba pena pedir las citas porque, como tengo tan alto grado de prudencia, no soy tan lanzada como otros perfiles comerciales”, dice. Al poco tiempo, llegó el covid-19. “Nadie me pasaba al teléfono. Yo decía: ‘Ahora, ¿a quién le vendo?’”.