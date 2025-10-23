Suscribirse
&quot;La inclusión debe ser tangible&quot;

Asegurar a todos también significa reconocer a todos

Positiva Compañía de Seguros impulsa políticas y acciones que garantizan entornos laborales más seguros, accesibles y libres de discriminación, reflejando su compromiso con una Colombia más justa y equitativa.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025

En Positiva Compañía de Seguros, la protección va más allá de las pólizas. Desde su propósito como la aseguradora de todos los colombianos, la compañía ha entendido que cuidar también implica reconocer, respetar y valorar las diferencias. “En Positiva estamos convencidos de que el verdadero valor de las organizaciones está en la diversidad de su gente”, afirma Gabriela Lizarazo, gerente de Abastecimiento Estratégico.

Esa convicción se traduce en una cultura organizacional sólida que promueve la equidad de género, el respeto por las identidades diversas y la creación de entornos laborales donde cada persona puede desarrollarse plenamente. “Nuestra misión consiste no solamente en proteger frente a los riesgos, sino en asegurar que todos se sientan seguros y valorados”, señala Lizarazo.

La compañía ha fortalecido sus políticas en materia de equidad y seguridad laboral, al tiempo que amplía oportunidades para los grupos LGBTQ+ y promueve espacios de formación y sensibilización dirigidos a sus empleados, clientes y aliados. Su objetivo: que las empresas afiliadas también adopten prácticas inclusivas y construyan entornos de respeto.

El compromiso de Positiva es tangible. Su portal web, por ejemplo, fue diseñado con accesibilidad total para personas con discapacidad visual y auditiva, e integra herramientas de contraste, ajustes de texto y control de lectura que garantizan una experiencia equitativa para todos los usuarios.

“Diversidad e inclusión no son solo un compromiso, son una convicción y una toma de decisiones diarias que fortalecen la innovación y la productividad”, enfatiza Lizarazo. En Positiva, esa convicción se traduce en acciones concretas que protegen no solo a las personas, sino también los valores de una sociedad más empática y consciente.

Con su enfoque humano y su visión integral de la protección, Positiva demuestra que el liderazgo se ejerce cuando las decisiones empresariales contribuyen a construir un país más seguro, respetuoso y solidario para todos.

Noticias Destacadas

