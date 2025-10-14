Suscribirse
YouTube video player

La diversidad e inclusión como motores del crecimiento empresarial

Alejandra Salazar, CEO y fundadora de Alianza Logística, ha liderado con propósito una estrategia que integra el talento humano como eje central de la competitividad y la innovación.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025

“La diversidad impulsa la innovación y la inclusión impacta positivamente en nuestra sociedad”, afirma Salazar. Con más de 600 colaboradores en su equipo, la compañía ha demostrado que abrir oportunidades para todos, sin distinción de edad, género, raza, nacionalidad u orientación sexual, no solo transforma vidas, sino que fortalece la sostenibilidad empresarial.

Uno de los pilares más visibles de Alianza Logística ha sido la apertura de espacios para mujeres en cargos operativos, un campo donde históricamente la participación femenina ha sido mínima. La empresa también ha brindado oportunidades a jóvenes sin experiencia laboral, quienes encuentran en los planes de carrera internos un espacio para desarrollar sus talentos y avanzar profesionalmente.

La estrategia de inclusión no se detiene en los niveles de base: muchos trabajadores han escalado al acceder a cargos administrativos, mientras que auxiliares han escalado hasta convertirse en líderes regionales. La compañía incluso ha facilitado financiación para que conductores adquieran sus propios vehículos, reforzando el compromiso con la movilidad social de sus colaboradores.

Alianza Logística también apuesta por la educación como herramienta de transformación. Gracias a alianzas con instituciones académicas, los trabajadores pueden continuar sus estudios y recibir formación complementaria. A esto se suman programas internos de prevención contra la discriminación y espacios de participación activa, donde los empleados tienen voz en el diseño de las iniciativas de inclusión.

Así mismo, la empresa ha diseñado políticas de flexibilidad laboral y de retención de talento que buscan garantizar no solo la permanencia de sus colaboradores, sino su bienestar integral. Estas medidas incluyen mejoras salariales ligadas al crecimiento profesional y apoyos para la continuidad de estudios, consolidando una cultura que trasciende los números para enfocarse en el impacto humano.

Con esta visión, Alejandra Salazar extiende un llamado a las empresas del país: “confiemos en la diversidad de talentos y abramos espacios de inclusión”. El modelo de Alianza Logística demuestra que integrar la diversidad en la estructura organizacional no es una campaña aislada, sino un ADN corporativo más humano y más competitivo.

Visión CEO es el espacio donde los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Videos relacionados

Paola Varela Arciniegas, CEO y accionista de Empaques Industriales de Colombia (Empicolsa)
icon video play
Eduardo Crissien Borrero, rector de la Universidad de la Costa
icon video play
Sanofi genera espacios de inclusión para comunidades que tradicionalmente han estado más invisibilizadas.
icon video play
La inclusión es otro componente clave. La fundación ha abierto espacios de formación y participación para que nadie quede por fuera.
icon video play
Con su plataforma de educación mediática, Digimente, la organización ha formado a más de 8.000 docentes y alcanzado a 230.000 estudiantes, fortaleciendo su pensamiento crítico y sus habilidades de participación democrática.
icon video play
La visibilidad es un acelerador de la igualdad, afirma Luisa García, Partner & Global Corporate Affairs CEO en LLYC.
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Desde esta perspectiva, Pineda sostiene que la inclusión es también un camino para fortalecer la competitividad empresarial.
icon video play
Para Harris, la clave está en la forma de gestionar el talento y la cultura organizacional.
icon video play
Uno de sus proyectos más destacados es el de mecanismos de producción más limpia con mujeres rurales. Allí, Fundocol brinda capacitación en tres ejes fundamentales: medio ambiente, empoderamiento femenino y formación empresarial.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.