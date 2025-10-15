Una firma de abogados donde la equidad es ley

La diversidad es una ley en esta firma jurídica. Todos sus colaboradores tienen voz y acceso a oportunidades de formación, que les permitan construir una visión estratégica basada en el conocimiento, el talento y la experiencia más allá del género.

El 70 por ciento del equipo está conformado por mujeres que ejercen el derecho empresarial en esta firma llanera, con sede en Villavicencio, enfocada en acompañar al área jurídica de organizaciones con un portafolio orientado a la sostenibilidad, la eficiencia operativa y de gestión.

Su política interna, donde prima la equidad salarial y la formación para el liderazgo femenino, busca ser un ejemplo para las demás compañías del Meta, así como para los clientes que esta firma impacta. Su propósito es que la diversidad, la equidad y la inclusión sean la norma en todas las organizaciones de manera que se impulse un desarrollo económico, social y cultural para la región basado en el aprovechamiento del talento, sin condición de género.