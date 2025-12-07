¿A dónde va a parar toda al información que recogen los relojes inteligentes?

El mundo tecnológico evoluciona a una velocidad sin precedentes y, en la actualidad, son muchos los dispositivos que han dado un salto hacia el futuro de forma asombrosa.

Los vehículos y los electrodomésticos son algunos ejemplos de uso diario que dejan ver cómo el desarrollo de nuevas funciones y capacidades hacen mucho más fácil y segura la vida cotidiana de los seres humanos; sin embargo, los teléfonos móviles y los relojes inteligentes son los dispositivos que más han alterado los hábitos de personas.

Hoy en día es casi imposible salir de casa sin un teléfono celular. Son muy pocas las personas en el mundo que no se han dejado seducir por estos aparatos; de igual forma, los relojes inteligentes se han convertido en otro accesorio clave gracias a que ahora se pueden conectar con el teléfono móvil y no solo dan información de llamadas o clima, sino que también sirven para monitorear la salud, la actividad física y hasta el sueño, aspectos clave que ha impulsado a muchos usuarios a realizar deporte, a controlar algunos de sus hábitos y a mejorar algunas conductas.

Los relojes inteligentes se han convertido en un apoyo para el cuidado de la salud. | Foto: Getty Images

Pese a esto, en esta era tecnológica en la que celulares y relojes son capaces de recoger tanta información y de almacenar los hábitos de cada quien, la preocupación de los usuarios es sobre qué destino tienen todos esos datos que recopilan estos dispositivos.

¿Qué tanta información pueden recopilar los relojes inteligentes?

En el ecosistema digital, las diferentes compañías desarrollan sus propios sistemas con el fin de que el usuario, además de conocer toda la data que puede arrojar su cuerpo y sus hábitos, también pueda gozar de la tranquilidad sobre el paradero de toda esa información.

Monitorear la actividad deportiva y física es uno de los grandes avances de este tipo de dispositivos. | Foto: Getty Images

En el caso de firmas como Huawei, el desarrollo de sensores de alta precisión y algoritmos avanzados, le permite al dispositivo analizar en tiempo real las variaciones fisiológicas, ofreciendo información que ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre hábitos y rutinas, algo clave a la hora de cuidar la salud.

La posibilidad de analizar el ritmo cardiaco y sus variaciones, la oxigenación, el estrés, la temperatura corporal, la presión arterial, el sueño y el bienestar emocional, son claves para que el usuario pueda acomodar sus rutinas, tomar decisiones en tiempo real y ajustar algunos cambios para mejorar sus hábitos

Por su parte, los relojes diseñados por Apple, también pueden monitorear aspectos clave para la salud de los usuarios, entregándoles información valiosa que puede ser tomadas como indicadores o señales que deben ser atendidas y que en ningún caso pueden reemplazar el dictamen de un profesional de la salud.

¿A dónde va a parar toda la información que recoge un reloj inteligente?

Sobre el destino de esta data, cada fabricante ha diseñado su propia aplicación; por ejemplo, la firma de la manzana centraliza toda la información en la app Health de Apple, la cual actúa como repositorio de todos los datos generados por el reloj y otros dispositivos conectados.

De igual forma, la compañía china cuenta con Huawei Health, aplicación que además de recopilar y analizar la información, también brinda la posibilidad de acceder a rutinas para control del estrés o ejercicios de estiramiento, entre otras.

La sincronización entre el reloj y el celular es clave para poder almacenar la información que el dispositivo produce. | Foto: Getty Images

Es preciso mencionar que en ambos casos, y como ocurre con la mayoría de compañías tecnológicas, los usuarios son quienes tiene la última palabra para que los datos que va generando el reloj sean compartidos al teléfono móvil y este, a su vez, pueda generar un respaldo en la nube; sin el consentimiento de quien porta el aparato, esto no será posible.