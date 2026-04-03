A propósito de recientes accidentes que dejan muertos en Cundinamarca, lanzan ‘app’ para conocer en tiempo real riesgos en vías

En medio de una preocupante racha de accidentes de tránsito registrados en Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó, este 3 de abril de 2026, el lanzamiento del ‘Tablero de velocidades’, una aplicación que permitirá a los ciudadanos conocer en tiempo real el estado de las vías y los riesgos asociados a sus desplazamientos.

De acuerdo con el gobernador, la herramienta, alojada en el Portal 360 de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, ofrece información actualizada sobre el comportamiento de las velocidades en los 20 principales corredores de ingreso y salida del departamento.

Además, integra variables clave como antecedentes de accidentalidad y condiciones climáticas, lo que facilita una lectura más completa del riesgo en cada trayecto.

Según explicó el mandatario, la aplicación se actualiza de forma permanente, lo que permite a los viajeros planear sus recorridos con mayor precisión y tomar decisiones informadas antes de salir a carretera.

Accidentes recientes encienden las alarmas en el departamento

El anuncio de esta plataforma se produce tras varios siniestros que han dejado víctimas fatales y decenas de heridos en distintos puntos de Cundinamarca.

Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 1 de abril en el peaje de Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté, donde un tractocamión habría presentado fallas mecánicas y terminó impactando al menos siete vehículos en el kilómetro 40 de la vía Bogotá-Ubaté.

El choque desencadenó un incendio de gran magnitud que generó una fuerte explosión, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y cerca de 20 heridos, según reportes preliminares de los organismos de emergencia.

Fuerte explosión en el peaje de Casablanca entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté: las llamas se apoderaron del lugar

A este caso se suma el volcamiento de un bus intermunicipal en la vía Bogotá-La Vega, en el sector conocido como Shilim.

El vehículo, que transportaba a 42 pasajeros con destino a Sincelejo, se habría salido de la calzada, lo que provocó el accidente. Todos los ocupantes fueron remitidos a centros médicos para valoración, mientras las autoridades investigan posibles fallas mecánicas.

En video: Accidente de bus en la vía Bogotá-La Vega deja a 42 personas bajo valoración médica

Más recientemente, en la madrugada del 3 de abril, se registró otro siniestro en la vía Bogotá-Girardot, a la altura del sector Azafranal, en jurisdicción de Silvania.

Un carro cisterna que transportaba un producto químico altamente volátil se incendió tras un accidente, lo que causó la muerte del conductor y su copiloto. El Ministerio de Transporte emitió un llamado a la prudencia ante la gravedad de los hechos.

MinTransporte se pronuncia tras grave accidente de tránsito en la vía Bogotá-Girardot: “Llamado a la prudencia”

Cómo funciona la nueva aplicación y qué información ofrece

El ‘Tablero de velocidades’ funciona a través de un sistema interactivo. Los usuarios pueden identificar tramos con alta siniestralidad, variaciones en la velocidad promedio y condiciones climáticas adversas que puedan afectar la conducción.

“La aplicación se actualiza permanentemente, lo que permite información clara y precisa en tiempo real. Esto ayudará a los viajeros a planear mejor sus desplazamientos y a tener mayor cuidado en ciertos sectores”, comentó Jorge Emilio Rey Ángel.

La herramienta permite ver zonas de riesgo, velocidades y clima en tiempo real. Foto: arcgis

El acceso es sencillo y se puede realizar directamente en línea, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Esta facilidad de uso, sumada a la actualización constante de los datos, busca incentivar su consulta antes y durante los desplazamientos.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca se indicó que, además del componente tecnológico, se mantiene presencia activa en las vías junto a la fuerza pública, con el fin de reforzar los controles y acompañar a los viajeros en los principales corredores.