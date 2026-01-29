Tecnología

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

El auge del cine en línea también trajo consigo fraudes y programas maliciosos.

David Alejandro Rojas García

30 de enero de 2026, 12:38 a. m.
Ver películas gratis en internet puede implicar riesgos ocultos para la información personal.
Ver películas sin pagar puede parecer una ventaja irresistible, pero detrás de muchas plataformas no autorizadas se esconden peligros que pasan desapercibidos.

Servicios como Magis TV o Xuper TV, que prometen acceso ilimitado a contenidos recientes, suelen operar fuera de la ley y se convierten en una puerta abierta a estafas, virus y pérdida de información personal.

Frente a ese panorama, existen opciones seguras y legales que permiten disfrutar de cine y series sin comprometer la privacidad ni el funcionamiento de los dispositivos.

Plataformas gratuitas y confiables para ver cine sin sobresaltos

Entre las alternativas que no implican riesgos innecesarios aparece Pluto TV, un servicio que combina canales en directo con películas y series disponibles a demanda.

La plataforma ofrece contenidos a demanda y señales en vivo desde aplicaciones oficiales.
Pluto TV combina acceso gratuito y funcionamiento legal en una sola plataforma. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Su principal ventaja es que funciona de forma oficial y puede descargarse desde las tiendas reconocidas de aplicaciones, lo que reduce la posibilidad de software malicioso. Está disponible en televisores inteligentes, celulares y computadoras, y no exige pagos para acceder a su programación.

Otra opción popular es YouTube, donde, además de contenido creado por usuarios, también se pueden encontrar películas completas ofrecidas de manera legal por productoras y canales oficiales. Aunque parte del catálogo incluye anuncios, se trata de una vía segura para quienes buscan entretenimiento sin exponerse a descargas dudosas.

Productoras y canales oficiales publican cine autorizado dentro de la plataforma.
Además de videos, YouTube alberga contenidos cinematográficos legales. Foto: NurPhoto via Getty Images

A estas se suma Plex, una plataforma que evolucionó más allá de ser un simple organizador de archivos personales. Hoy ofrece una amplia selección de películas, series y más de 600 señales en vivo, todo de forma gratuita y con publicidad.

Más de 600 señales en directo hacen parte del catálogo de Plex.
Plex permite acceder a entretenimiento gratuito mediante publicidad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Su funcionamiento es sencillo y está respaldado por aplicaciones oficiales, lo que garantiza mayor tranquilidad para el usuario.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Servicios pagos que priorizan la protección del usuario

Para quienes prefieren catálogos más amplios y estrenos frecuentes, las plataformas de suscripción siguen siendo una alternativa sólida.

Aplicaciones como Netflix y Prime Video, por ejemplo, permiten acceder a miles de películas y series con solo iniciar sesión desde un celular, computador, tableta o televisor compatible, siempre que se cuente con una cuenta activa.

Al operar bajo estándares internacionales de seguridad, protege tanto los datos personales como la información de pago.

