Adiós al protector de pantalla tradicional: la nueva opción que debería tener en su celular para protegerlo de los golpes

El cuidado adecuado de los teléfonos móviles se ha convertido en una necesidad imperiosa, especialmente porque estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana, desde la comunicación y el acceso a la información hasta la gestión de tareas importantes y el entretenimiento. Por ello, resulta clave proteger tanto los componentes internos como los externos de los celulares.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios de estos aparatos son las caídas recurrentes, ya sea por descuido, resbalones o accidentes. Estos imprevistos pueden provocar que el dispositivo golpee superficies duras, lo que podría dañar gravemente la pantalla, ocasionando quiebres, rayones e incluso fallos que afecten el rendimiento normal del equipo.

Dado que este tipo de accidentes son una experiencia común para muchos, han surgido diversas soluciones diseñadas para proteger las pantallas de los celulares. Estas opciones no solo buscan evitar daños, sino también prolongar la vida útil del dispositivo, adaptándose cada vez más a las necesidades particulares de los usuarios.

La pantalla del celular puede sufrir daños con el tiempo. | Foto: Getty Images

Los protectores de pantalla tradicionales han quedado, en gran medida, obsoletos. Hoy en día, los avances tecnológicos han permitido la creación de modelos personalizados que mejoran la experiencia del usuario. Según El Economista, los protectores de pantalla han evolucionado más allá del simple cristal, ofreciendo materiales de mayor calidad y características adicionales.

Por ejemplo, existen protectores que incluyen una capa antiespía, lo que impide que el contenido de la pantalla sea visible a quienes se encuentren en los laterales del dispositivo. Además, algunos modelos cuentan con tecnología antihuellas, una característica particularmente útil para quienes prefieren mantener la pantalla libre de marcas de dedos.

Otro avance significativo son los protectores con diseño avanzado, que permiten a los usuarios instalarlos fácilmente por sí mismos. Estas innovaciones han dado paso a protectores más sofisticados, que responden a las exigencias actuales de privacidad y comodidad. También han aparecido opciones en diferentes acabados, como mate, brillante o en gel, que se recortan específicamente para ajustarse a las formas de cada modelo de celular.

Así, los protectores de pantalla se han vuelto más flexibles y resistentes, prometiendo una seguridad óptima para uno de los componentes más cruciales del teléfono móvil, esencial para su funcionamiento adecuado.

Determinar si se debe cambiar solo el vidrio o toda la pantalla del celular después de una caída depende de varios factores. | Foto: Getty Images

¿Cómo saber cuándo es el momento de cambiar la pantalla del celular?