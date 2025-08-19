Suscribirse

Tecnología

Adiós al protector de pantalla tradicional: la nueva opción que debería tener en su celular para protegerlo de los golpes

Proteger la pantalla del celular es crucial porque, además de los problemas estéticos como grietas o roturas, puede afectar gravemente el funcionamiento del dispositivo.

Redacción Tecnología
19 de agosto de 2025, 1:28 p. m.
La pantalla del celular puede sufrir daños tras fuertes golpes.
La pantalla del celular puede sufrir daños tras fuertes golpes | Foto: Getty Images

El cuidado adecuado de los teléfonos móviles se ha convertido en una necesidad imperiosa, especialmente porque estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana, desde la comunicación y el acceso a la información hasta la gestión de tareas importantes y el entretenimiento. Por ello, resulta clave proteger tanto los componentes internos como los externos de los celulares.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios de estos aparatos son las caídas recurrentes, ya sea por descuido, resbalones o accidentes. Estos imprevistos pueden provocar que el dispositivo golpee superficies duras, lo que podría dañar gravemente la pantalla, ocasionando quiebres, rayones e incluso fallos que afecten el rendimiento normal del equipo.

Dado que este tipo de accidentes son una experiencia común para muchos, han surgido diversas soluciones diseñadas para proteger las pantallas de los celulares. Estas opciones no solo buscan evitar daños, sino también prolongar la vida útil del dispositivo, adaptándose cada vez más a las necesidades particulares de los usuarios.

La pantalla del celular puede sufrir daños con el tiempo.
La pantalla del celular puede sufrir daños con el tiempo. | Foto: Getty Images

Los protectores de pantalla tradicionales han quedado, en gran medida, obsoletos. Hoy en día, los avances tecnológicos han permitido la creación de modelos personalizados que mejoran la experiencia del usuario. Según El Economista, los protectores de pantalla han evolucionado más allá del simple cristal, ofreciendo materiales de mayor calidad y características adicionales.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
Contexto: La forma más sencilla de recuperar la conexión en un PC portátil que no reconoce la red wifi del hogar

Por ejemplo, existen protectores que incluyen una capa antiespía, lo que impide que el contenido de la pantalla sea visible a quienes se encuentren en los laterales del dispositivo. Además, algunos modelos cuentan con tecnología antihuellas, una característica particularmente útil para quienes prefieren mantener la pantalla libre de marcas de dedos.

Otro avance significativo son los protectores con diseño avanzado, que permiten a los usuarios instalarlos fácilmente por sí mismos. Estas innovaciones han dado paso a protectores más sofisticados, que responden a las exigencias actuales de privacidad y comodidad. También han aparecido opciones en diferentes acabados, como mate, brillante o en gel, que se recortan específicamente para ajustarse a las formas de cada modelo de celular.

Así, los protectores de pantalla se han vuelto más flexibles y resistentes, prometiendo una seguridad óptima para uno de los componentes más cruciales del teléfono móvil, esencial para su funcionamiento adecuado.

Determinar si se debe cambiar solo el vidrio o toda la pantalla del celular después de una caída depende de varios factores.
Determinar si se debe cambiar solo el vidrio o toda la pantalla del celular después de una caída depende de varios factores. | Foto: Getty Images

¿Cómo saber cuándo es el momento de cambiar la pantalla del celular?

  1. Pantalla rota o agrietada: si el daño es superficial y solo afecta la capa externa, podría ser posible reparar únicamente el cristal. Sin embargo, si la grieta interfiere con el funcionamiento de la pantalla o existen fragmentos sueltos, es necesario reemplazarla por completo para evitar daños adicionales.
  2. Píxeles muertos o manchas: la presencia de píxeles muertos (pequeños puntos de color fijo) o manchas permanentes en la pantalla puede indicar un fallo inminente. Estos problemas afectan la calidad visual y dificultan una correcta visualización del contenido.
  3. Bloqueos en la pantalla: cuando la pantalla no registra correctamente los toques o realiza acciones erráticas, como abrir aplicaciones sin que el usuario las toque, puede ser señal de un daño en el sistema táctil. La falta de respuesta o las respuestas incorrectas también pueden ser ocasionadas por fallos en los sensores.
  4. Colores distorsionados: la aparición de colores distorsionados o borrosos en la pantalla suele ser una señal de fallos internos en los componentes del dispositivo, como daños en los circuitos o acumulación de humedad dentro del teléfono.
Contexto: La configuración que debe hacer en la batería su teléfono celular para que no siga funcionando lento

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

2. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

3. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

4. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

5. Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pantallas de celulares Celular

Noticias Destacadas

Imagen generada por una IA de una supernova, evento que intriga a los científicos.

Nuevo hallazgo astronómico revela método que permite estudiar y analizar supernovas en tiempo récord

Redacción Tecnología
La pantalla del celular puede sufrir daños tras fuertes golpes.

Adiós al protector de pantalla tradicional: la nueva opción que debería tener en su celular para protegerlo de los golpes

Redacción Tecnología
WhatsApp

WhatsApp sufre interrupciones en su servicio este martes, 19 de agosto; se presentan fallas en la conexión y el envío de mensajes

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.