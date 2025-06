Al contestar una llamada, evite decir esta palabra para que delincuentes no desocupen sus cuentas bancarias

El robo de información a través de llamadas telefónicas

Una de las formas más comunes en las que los criminales roban información sensible es a través de las llamadas telefónicas. Con el apoyo de la inteligencia artificial, los piratas informáticos pueden suplantar la identidad de las víctimas con gran facilidad. Según el portal Computer Hoy , responder una llamada de un número desconocido debe hacerse con extrema precaución.

En estos casos, es crucial mantener la calma y no ceder ante la presión . Las frases como “Debe actuar ahora”, “Es urgente”, “Su cuenta está comprometida” o “Se enfrenta a problemas legales” son señales claras de que se está ante una posible estafa.

Prevención frente a las estafas telefónicas

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad financiera de la persona. Es importante no caer en la trampa de responder afirmativamente a preguntas que puedan ser grabadas ni revelar información personal o bancaria sin antes verificar la autenticidad de la llamada.

Mantener la calma, no ceder a las presiones ni a las amenazas, y no aceptar premios o concursos no solicitados son pasos fundamentales para evitar ser víctima de estafas telefónicas. Ante la duda, lo más seguro es colgar y verificar la información a través de los canales oficiales.