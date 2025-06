Las señales de alerta que indican si una cuenta bancaria ha sido intervenida por los ciberdelincuentes

La mayoría de los ataques no se ejecutan directamente sobre los servidores de los bancos, sino sobre los propios usuarios, aprovechando el desconocimiento y la confianza que estos tienen en sus dispositivos móviles.

Los expertos en ciberseguridad coinciden en que existen señales puntuales que no deben ser ignoradas por los usuarios. Algunas de las más frecuentes incluyen mensajes de texto o notificaciones push que indican inicios de sesión desde otros dispositivos, solicitudes de verificación que usted no ha solicitado, bloqueos temporales sin razón aparente o códigos de verificación de doble factor no solicitados.