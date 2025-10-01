Apague este dispositivo para que el internet WiFi funcione mejor en su casa

Tener un internet rápido en casa no siempre depende de la velocidad que ha sido contratada por el operador, en algunos casos, la causa de que la señal se sienta lenta, con lag o se corte está en objetos cotidianos que fácilmente al pasar desapercibidos interfieren con la red.

Por eso, expertos han señalado una forma sencilla para solucionarlo en la cual consiste en apagar ciertos aparatos para que el WiFi funcione de forma más fluida y sin interrupciones.

Ojo con el dispositivo que tiene que apagar

El portal especializado RedesZone explica que, además de los equipos que se conectan de manera directa a la red, hay otros que también afectan el rendimiento.

Estos dispositivos son los aparatos que funcionan con Bluetooth, como parlantes inalámbricos, controles de videojuegos, teclados o incluso algunos audífonos.

La razón que explican los expertos es que el Bluetooth opera en una frecuencia muy cercana a la del router, en la banda de los 2,4 GHz y cuando varios de estos equipos permanecen encendidos cerca del módem o de los dispositivos que se conectan al WiFi, pueden generarse interferencias, de los cuales el resultado es una señal más débil con cortes inesperados o incluso pérdida de velocidad.

Un gesto tan sencillo como desconectar ciertos dispositivos ayuda a tener una conexión más rápida en el hogar. | Foto: agencia 123rf

Esto significa que tener un altavoz Bluetooth activo junto al router mientras se intenta trabajar, ver una película o hacer una videollamada puede hacer que la conexión no sea la mejor, por eso, una medida práctica es apagar o desconectar estos equipos cuando no se estén utilizando o en momentos que se necesite una buena calidad de señal en un dispositivo, sobre todo si están cerca del punto de acceso a internet.

Otras formas de mejorar la conexión

Para mejorar la conexión también se pueden aplicar otras medidas sencillas para que la señal de internet sea más eficiente en el hogar, en la cual una de ellas es colocar el router en un espacio central de la casa, por supuesto evitando esquinas o lugares donde la señal pueda obstaculizarse por paredes gruesas, es cierto que entre cuanto más despejado esté, mejor cobertura tendrá en todas las habitaciones.

La estabilidad del WiFi puede verse afectada por equipos encendidos cerca del router, según especialistas. | Foto: Getty Images

Revisar el número de aparatos conectados también es clave aunque no se estén usando de forma activa, celulares, televisores, consolas y computadores consumen parte del ancho de banda.