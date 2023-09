Aplicaciones que pueden estar afectando el rendimiento de su iPhone

A veces el celular comienza a fallar y los usuarios no saben por qué. La ralentización del dispositivo móvil puede ser por varias razones, entre estas, poca capacidad de almacenamiento, aplicaciones en segundo plano, batería desgastada o hardware obsoleto.

Aplicaciones que debería eliminar en el teléfono

Pero no es algo para alarmarse, solo basta con hacer un análisis de las aplicaciones que en verdad son esenciales para su experiencia y cuáles simplemente están de relleno.

En caso de que usted tenga un iPhone, la fuente en mención recogió algunas ‘apps’ que puede eliminar para ampliar el espacio del equipo. Vale aclarar que no es algo que debe hacer de forma obligatoria, simplemente, funciona como una alternativa para que mejore el rendimiento del dispositivo si considera que es necesario.

Pódcast: si usted no es amante de este tipo de contenido, puede eliminar la aplicación para darle espacio al dispositivo.

Brújula: es una herramienta que pocas personas le dan el uso que se merece, pero si usted no es de las personas que la frecuenta, la puede eliminar de la lista.

Teniendo en cuenta las sugerencias, si usted nota que algo es fundamental para su experiencia, no hay problema con que la deje instalada. Si, por el contrario, prefiere eliminar alguna de estas, puede hacerlo desde el apartado de “Ajustes” del teléfono, en la sección de General > Almacenamiento de iPhone. Allí, podrá gestionar sus aplicaciones como mejor prefiera.

Trucos para mejorar el rendimiento de iPhone

Adicionalmente, borre datos no deseados, como fotos, videos o documentos que ya no requiera. Para no perderlos totalmente, puede hacer una copia de seguridad o almacenarlos en iCloud.