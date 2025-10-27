Suscribirse

Ciencia

Apocalíptica predicción de Baba Vanga con 3I/Atlas: el primer contacto extraterrestre o el fin de la humanidad

La profecía de Baba Vanga vuelve a causar inquietud con la llegada del 3I/Atlas al sistema solar.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

28 de octubre de 2025, 2:49 a. m.
El cometa 3I/Atlas ha sido vinculado con una advertencia apocalíptica atribuida a Baba Vanga.
La profecía resurge mientras el 3I/Atlas se acerca, señalando un posible contacto alienígena. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de X @Darkwebhaber y Getty

La figura de Baba Vanga, la vidente búlgara conocida mundialmente por sus supuestas predicciones sobre catástrofes globales, volvió a ser tendencia debido al objeto espacial 3I/ATLAS, un cometa que ha presentado anomalías en el mundo científico, además de que pasará por el sistema solar.

Su aproximación ha generado teorías, especulaciones y versiones apocalípticas, ya que coincide con una de las advertencias más impactantes que Vanga habría dejado antes de morir, el primer contacto con seres extraterrestres que podría transformar para siempre el destino de la humanidad.

“El mundo entero la verá”

La inquietud no proviene de la ciencia, sino de una antigua predicción de Baba Vanga, pues la clarividente afirmó que en 2025 se produciría un acontecimiento histórico; la humanidad sería testigo de la presencia de inteligencia extraterrestre.

Según sus palabras, esta aparición no sería discreta, sino visible por millones de personas durante un evento deportivo global.

“Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y el mundo entero la verá”, habría dicho Vanga.

El extraño comportamiento de 3I/ATLAS abre nuevas preguntas sobre su naturaleza cósmica.
Un evento solar extremo puso a prueba a 3I/ATLAS, que mantuvo intacta su estructura. | Foto: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Procesamiento de imágenes: Joseph DePasquale (STScI)

Para muchos, la coincidencia del paso del 3I/ATLAS con sus visiones ha sido suficiente para considerar que aquello que parecía fantasía podría estar a punto de convertirse en realidad.

Diversos usuarios en redes sociales creen que el cometa no es simplemente un fragmento de roca espacial sino una posible sonda extraterrestre, mientras que otros aseguran que este acontecimiento podría ser el inicio de una nueva era científica o, en el peor de los escenarios, el comienzo del colapso planetario.

Contexto: Harvard alerta sobre las 7 anomalías que apuntan a 3I/ATLAS como ‘objeto alienígena’

Un cometa que desconcierta a los científicos

El cometa 3I/ATLAS, de acuerdo con expertos, no es un cuerpo celeste común, su aparición es un evento extremadamente raro, apenas es el tercer objeto interestelar registrado desde que existen observaciones astronómicas modernas.

Investigadores como el astrofísico Avi Loeb han señalado comportamientos atípicos en su trayectoria, incluyendo la presencia de una “anticola”, un fenómeno inusual que ha dado pie a teorías que van mucho más allá de la ciencia tradicional.

Loeb declaró en el canal de YouTube de Mayim Bialik que el comportamiento del 3I/ATLAS podría evidenciar ingeniería alienígena.
En una entrevista con la científica y actriz Mayim Bialik, Loeb insinuó que 3I/ATLAS podría no ser un objeto natural, sino un sistema tecnológico interestelar. | Foto: Tomado de YouTube @MayimBialik

De acuerdo con la Nasa, el 3I/ATLAS “Cuando fue descubierto, este cometa interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora, o 61 kilómetros por segundo (137.000 millas por hora), y su velocidad aumentará a medida que se vaya acercando al Sol” y su tamaño sería comparable ls de una gran ciudad como Manhattan.

De acuerdo con los cálculos de agencias espaciales, el objeto alcanzará su punto más cercano al Sol en octubre de 2025, manteniéndose dentro de la órbita de Marte y acercándose a la Tierra semanas después.

Aunque la Nasa ha descartado cualquier riesgo de impacto, el misterio por su trayectoria y su anomalía de anticola que rodea su origen ha alimentado el interés público y la viralización en redes sociales.

Contexto: “No sé si el dinero tendrá sentido después del 29 de octubre”: Loeb alertó que 3I/ATLAS podría redefinir la existencia humana

¿Un encuentro histórico o el inicio del caos?

La pitonisa señaló que este evento podría desencadenar una crisis global, alterando la estabilidad política, económica y social de la Tierra.

Baba Vanga, la 'Nostradamus de los Balcanes'.
Baba Vanga, la 'Nostradamus de los Balcanes'. | Foto: Captura de pantalla / Twitter / @Darkwebhaber

Mientras la comunidad científica continúa analizando el inusual comportamiento del 3I/ATLAS, el mundo observa con expectativa. Para algunos podría ser un fenómeno astronómico, pero para otros, el cielo estaría a punto de revelar algo que la humanidad no está preparada para comprender.

