Artemis II entra en su fase final: Nasa prepara el regreso de la tripulación a la Tierra tras falla temporal

La tripulación de Artemis II inició la fase final de su regreso a la Tierra mientras se prepara para una nueva maniobra de corrección de trayectoria, el reingreso y el posterior amerizaje.

🔴 EN VIVO | Artemis II: ¿a qué hora regresa a la Tierra? La Nasa prepara el amerizaje

Los astronautas ya completaron la segunda maniobra de retorno tras sobrevolar la Luna, superando así más de la mitad del trayecto hacia nuestro planeta.

Según informó la Nasa, la nave Orion encendió sus propulsores durante nueve segundos a las 22:53 (hora del este de Estados Unidos) de este martes, lo que generó un cambio de velocidad de 1,6 metros por segundo e impulsó a la tripulación en dirección a la Tierra.

No obstante, dos horas antes de la maniobra se registró una pérdida inesperada de señal en el enlace de retorno durante un cambio en la velocidad de transmisión de datos.

La agencia espacial explicó que el incidente afectó temporalmente las comunicaciones y la telemetría entre la nave y la Tierra. Sin embargo, las comunicaciones bidireccionales se restablecieron poco después, lo que permitió a los controladores de vuelo retomar los preparativos junto a la tripulación.

La nave Orion realizó un encendido de propulsores de 9 segundos para ajustar su velocidad y dirección. Foto: Reid Wiseman / NASA

Para este viernes está prevista la tercera maniobra de corrección de trayectoria de retorno, programada a las 14:53 (hora del este). Horas más tarde, a las 20:07 (hora del este) —17:07 en la costa oeste—, la Nasa prevé el amerizaje de la cápsula frente a la costa de San Diego, California.

De cara a su llegada, Orion seguirá una secuencia precisa: primero se separará del módulo de servicio y ajustará su ángulo de entrada para proteger el escudo térmico. Durante el ingreso a la atmósfera a gran velocidad, la tripulación experimentará altas fuerzas G y un breve apagón de comunicaciones causado por el plasma.

La misión Artemis II entra en su fase final de regreso a la Tierra. Foto: Nasa

Posteriormente, en la fase de descenso, se desplegarán los paracaídas de frenado y luego los principales, reduciendo progresivamente la velocidad hasta lograr un amerizaje seguro en el océano Pacífico.

Tras el aterrizaje, equipos de rescate recuperarán a los astronautas, quienes serán trasladados en helicóptero a un buque de la Marina. Allí recibirán evaluaciones médicas antes de su regreso a Houston.

*Con información de Europa Press