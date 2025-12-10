Así es la apuesta de Microsoft para que Windows sea “el mejor lugar para jugar”

Microsoft quiere que Windows sea “el mejor lugar para jugar” y pretende lograrlo con tecnologías que permiten a los usuarios acceder y continuar sus partidas desde cualquier lugar, como las consolas portátiles ROG Xbox Ally, la aplicación Xbox para PC y Bluetooth LE Audio.

El futuro de los videojuegos está en el computador, o así lo ve Microsoft, que en el último año ha avanzado en tecnologías que permiten que los juegos para Windows 11 se volvieran “más rápidos, más portátiles y visualmente más inmersivos”.

Por un lado, con la apuesta por las consolas portátiles, tanto a través del ‘hardware’ diseñado en colaboración con Asus, ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, como con la Experiencia de pantalla completa de Xbox.

Por otra, con tecnologías que mejoran la inmersión en los juegos, como la entrega avanzada de sombreadores, el trazado de rayos DirectX 1.2 y el Audio Bluetooth LE. Y con un mejor soporte para la arquitectura Arm, que ha permitido el juego local con la ‘app’ de Xbox para PC, la compatibilidad y el rendimiento ampliado del emulador Prism y la implementación de soluciones nativas antitrampas de socios como Easy Anti-Cheat.

“Nos comprometemos a hacer de Windows el mejor lugar para jugar”, ha afirmado Microsoft en una nota de prensa en la que apunta los pasos que darán a continuación para perfeccionar los comportamientos del sistema: administración de la carga de trabajo en segundo plano, mejoras de energía y programación, optimizaciones de la pila de gráficos y controladores actualizados.

Microsoft salió a aclarar las especulaciones sobre su próxima consola Xbox

Semanas atrás, Microsoft se refirió a un posible cambio de rumbo de las estrategias de con las consolas Xbox, tras rumores que apuntaban a un posible abandono d e su desarrollo, y aclaró su posición sobre el futuro del hardware.

Todo comenzó con comentarios de una presunta fuente que aseguraba que Microsoft planeaba centrarse exclusivamente en la publicación de videojuegos y dejar en segundo plano la fabricación de consolas.

La reciente reestructuración del servicio de suscripción Xbox Game Pass, que amplió sus beneficios, pero también aumentó los precios, especialmente en el plan Ultimate, hizo que esto creará aún más sospechas entre la comunidad.

En redes sociales y foros, muchos usuarios interpretaron esta reorganización como una señal de que la empresa apostaría por los juegos en la nube como su principal vía de negocio; sin embargo, estos rumores fueron desmentidos de manera categórica.

A través de un comunicado entregado al medio Windows Central, la tecnológica reiteró que continúa “invirtiendo activamente en el desarrollo de futuras consolas y dispositivos propios”. Además, recordó su alianza con AMD, firmada a mediados de año, mediante la cual los procesadores de este fabricante impulsarán la próxima generación de Xbox.

“Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox. Para obtener más detalles, la comunidad puede volver a consultar nuestro anuncio de acuerdo con AMD”, señaló Microsoft.

Esta colaboración con AMD puede interpretarse como una garantía de continuidad en el terreno del hardware y un paso hacia una experiencia más integrada entre las consolas y el ecosistema de Windows.