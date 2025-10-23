Microsoft habla sobre la siguiente generación de Xbox y asegura que ofrecerá esta experiencia

Microsoft no solo ha confirmado que habrá una nueva videoconsola Xbox, sino que también están trabajando ya en ella, y ahora anticipa que ofrecerá “una experiencia muy premium”.

Microsoft se alió con AMD para potenciar las experiencias de juego de próxima generación desde distintos dispositivos, como consolas, PC, dispositivos portátiles y la nube. Este anuncio, hecho en junio, confirmaba la intención de la compañía de seguir adelante con un nuevo ‘hardware’ de Xbox.

Si bien la actualización de los planes de suscripción de Xbox Game Pass y el lanzamiento de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X hicieron crecer los rumores sobre la cancelación de su desarrollado, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, aseguró recientemente que ya estaban trabajando en la siguiente generación.

Ahora, Bond no solo reitera el trabajo en la nueva Xbox, sino que da pequeños detalles sobre lo que cabe esperar de ella en una entrevista concedida a Mashable. “La consola de siguiente generación va a ser una experiencia seleccionada muy premium y de muy alto nivel”, ha dicho la presidenta de Xbox.

Bond no ha avanzado mucho sobre las características de la nueva videoconsola, pero sí ha indicado que parte de la idea que tienen ya se ha visto en las consolas portátiles ROG Xbox Ally.

La nueva generación de Xbox estará impulsada por los procesadores de AMD y permitirá el juego multiplataforma y la compatibilidad con la actual biblioteca de videojuegos. Según adelantó Bond en junio, ya no dependerá de una sola tienda de juegos ni de un único dispositivo, aunque tendrá Windows en el centro.

“Invirtiendo activamente”

A través de un comunicado entregado al medio Windows Central, la tecnológica reiteró en días pasados que continúa “invirtiendo activamente en el desarrollo de futuras consolas y dispositivos propios”. Además, recordó su alianza con AMD, firmada a mediados de año, mediante la cual los procesadores de este fabricante impulsarán la próxima generación de Xbox.

“Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox. Para obtener más detalles, la comunidad puede volver a consultar nuestro anuncio de acuerdo con AMD”, señaló Microsoft.

Esta colaboración con AMD puede interpretarse como una garantía de continuidad en el terreno del hardware y un paso hacia una experiencia más integrada entre las consolas y el ecosistema de Windows.

De acuerdo con IGN, portal especializado en videojuegos, pese a la caída en ventas de los modelos Series X y S, Microsoft busca mantener su papel como actor clave en la industria del entretenimiento digital, combinando la expansión del juego multiplataforma con la evolución de su línea de consolas.