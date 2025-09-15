Así funcionará el nuevo filtro de Google que alerta sobre estafas en mensajes de aplicaciones y llamadas

Google trabaja en una ampliación de los filtros de llamada (Scam Detection) para incorporar la detección de posibles amenazas en las notificaciones de mensajes de aplicaciones de terceros.

Los filtros de llamada son una función de seguridad que utiliza la inteligencia artificial para detectar si hay actividad sospechosa en una llamada y avisar al usuario de que puede estar ante un intento de estafa.

Esta función está disponible para la app ‘Teléfono’ de Google y también para ‘Mensajes’; sirve para identificar patrones sospechosos en las conversaciones en tiempo real, permitiendo denunciarlas y bloquearlas.

El filtro de llamadas también puede responder números de teléfono desconocidos en lugar del usuario para averiguar quién llama y con qué motivo y notificárselo con tiempo suficiente para que decida si quiere responder.

Próximamente, además, Scam Detection será capaz de actuar en mensajes de aplicaciones de terceros, como han descubierto en Android Authority en la actualización de Android System Intelligence, aunque solo tendrá un limitante y es que los dispositivos Pixel 10 (versión B.13.playstore.pixel10.801661517) podrán tener acceso a esta función.

En ella, han encontrado una nueva opción de seguridad, que se puede activar con un interruptor, que ofrece alertas sobre las posibles estafas en las notificaciones de los mensajes de aplicaciones compatibles.

El filtro de llamadas también puede responder números de teléfono desconocidos. | Foto: Getty Images

Esas alertas podrán informar sobre actividades sospechosas, como que contienen contenido dañino o que pueden ser un fraude, según han identificado en las líneas de código. El usuario también podrá indicar que no se trata de un intento de engaño.

Esta novedad se procesará en un entorno seguro y aislado, y mantendrá las alertas y el procesamiento privado.

Por su parte, Google también priorizará las vulnerabilidades de alto riesgo en los boletines de seguridad mensuales como parte de una nueva estrategia que pretende facilitar a los fabricantes de dispositivos la distribución de las actualizaciones y parches.

El usuario también podrá indicar que no se trata de un intento de engaño. | Foto: Getty Images

El Boletín de Seguridad de Android (ASB, por sus siglas en inglés) recoge cada mes un conjunto de vulnerabilidades corregidas, que se distribuye de manera pública, pero también privada, con un margen de 30 días para que los fabricantes puedan probar y preparar los parches para sus dispositivos.

ASB se ha publicado cada mes desde 2015, pero el pasado mes de julio el boletín no incluyó ninguna vulnerabilidad, mientras que el de agosto solo refirió seis, algo que contrasta con el boletín de este mes, que contiene 119. Esto se debe a un cambio de estrategia, como confirmaron varias fuentes al medio especializado Android Authority.

El objetivo es dar más tiempo y mayor flexibilidad a los fabricantes para que puedan preparar los parches y distribuirlos a sus usuarios. Por ello, Google priorizará las vulnerabilidades de alto riesgo en los boletines mensuales, y el resto, en boletines trimestrales.

Esta clasificación se basa en un nivel de amenaza real, y tiene en cuenta si la vulnerabilidad está siendo explotada o forma parte de una cadena de explotación conocida. De esta forma, los boletines de marzo, junio, septiembre y diciembre incluirán una relación más amplia de vulnerabilidades que los boletines que se publiquen entre medias.