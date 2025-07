Así puede lograr que la batería de su celular Android dure más de un día

Activar el modo de ahorro de batería: la mayoría de los teléfonos Android cuentan con un modo de “Ahorro de batería” o “Battery Saver”. Este ajuste limita procesos en segundo plano, reduce la frecuencia de actualizaciones y disminuye el rendimiento del procesador cuando no es necesario. Puede activarse manualmente o configurarse para que se active automáticamente al llegar a cierto nivel de carga (recomendado entre el 20 % y el 30 %).

Así puede cargar el celular de forma rápida y segura cuando no haya luz

Contexto: Así puede cargar el celular de forma rápida y segura cuando no haya luz

Desactivar funciones no utilizadas: Wi-Fi, Bluetooth, GPS (ubicación), NFC y datos móviles pueden consumir energía incluso si no se están utilizando activamente. Es recomendable desactivar estos servicios cuando no se necesiten. En áreas con baja cobertura, el teléfono tiende a buscar señal constantemente, lo que agota la batería con rapidez. En tales casos, activar el “modo avión” es una medida eficaz para conservar energía.