Así puede proyectar desde su celular al televisor en solo segundos sin necesidad de cables ni aplicaciones externas

Hoy en día, con los avances tecnológicos, es posible reflejar la pantalla de un celular en un televisor inteligente sin necesidad de cables ni programas adicionales, siempre y cuando ambos equipos dispongan de las funciones incorporadas para este fin y estén enlazados a la misma red inalámbrica.

Se trata de una herramienta práctica y sencilla que los usuarios pueden aprovechar, especialmente en dispositivos Android, la cual ya viene integrada en la mayoría de dispositivos actuales.

Gracias a esta opción, resulta fácil mostrar en la pantalla grande todo tipo de contenido multimedia, desde videos y películas hasta presentaciones o imágenes, sin depender de dispositivos externos.

Duplicar la pantalla permite que los usuarios tengan mayor acceso a los contenidos. | Foto: Getty Images

Esta duplicación inalámbrica se apoya en las propias funciones del sistema Android, así como en servicios de streaming ampliamente utilizados como YouTube o Netflix, que permiten enviar la reproducción directamente al televisor.

¿Cómo proyectar la pantalla del teléfono al televisor?

En los dispositivos Android, la función conocida como ‘Emitir’ o ‘Cast’ se encuentra fácilmente en el panel de accesos rápidos. Para utilizarla, basta con deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y buscar el ícono con forma de pantalla acompañada de ondas en una de sus esquinas, el cual identifica la herramienta de proyección inalámbrica.

Al activarla, el teléfono comienza a detectar televisores compatibles que estén conectados a la misma red wifi. Una vez que el televisor encendido aparezca en la lista, solo es necesario seleccionarlo para que, en pocos segundos, la pantalla del móvil se refleje en el televisor y se pueda disfrutar de videos, apps, presentaciones o cualquier otro contenido de forma inmediata.

¿Cómo saber si su televisor es compatible con esta tecnología?

Para comprobar si el televisor es apto para recibir la proyección desde un celular, el usuario debe ingresar al menú de ajustes y revisar las secciones relacionadas con la conexión inalámbrica o la opción llamada ‘Screen Mirroring’. Este paso es esencial para asegurar que el dispositivo pueda enlazarse de manera adecuada y aprovechar la función de duplicación sin necesidad de accesorios externos.

El buen desempeño de la transmisión depende en gran medida de la calidad de la red wifi. Cuando la señal es débil o se ve afectada por interferencias, es común experimentar interrupciones o retrasos.