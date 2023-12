Así se habría ejecutado ciberataque a cuenta de YouTube de la JEP, según experto

“La cuenta institucional de la JEP en YouTube ha sido hackeada en la mañana de hoy . Advertimos que los contenidos que están siendo publicados no son de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos tomando las medidas correctivas necesarias”, notificó la entidad minutos después.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

YouTube decidió restringir las formas de matoneo en su plataforma | Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

¿Qué podrían buscar los cibercriminales al hackear una cuenta de YouTube?