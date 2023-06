Astrónomos descubren una nueva forma en la que el Sol podría morir: “estallido de rayos gamma”

Un grupo de astrónomos afirma haber descubierto una nueva forma de morir de una estrella, producto de un auténtico choque interestelar, según un estudio publicado en Nature.

“En lugar de un final natural, las estrellas pueden morir en una colisión”, dijo a la AFP el profesor Andrew Levan, de la universidad de Radboud (Países Bajos), autor principal de este estudio publicado recientemente.

Científicos buscan más información sobre las estrellas masivas. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Normalmente, el destino de una estrella depende de su masa. “Las estrellas grandes acaban formando una supernova (una explosión gigantesca), y las de masa pequeña, como el Sol, se apagan como una enana blanca”, explicó el astrofísico.

Más raramente, y siempre en el caso de las estrellas de neutrones –uno de los posibles remanentes de una supernova, el otro es un agujero negro– pueden fusionarse cuando están en un sistema binario, como un par de objetos que nacen demasiado cerca uno del otro.

Pero eso no es lo que sucedió en octubre de 2019, cuando se produjo un estallido de rayos gamma de energía colosal, procedente de una galaxia lejana situada rumbo a la constelación de Acuario.

El telescopio espacial Hubble de la Nasa detectó la presencia de la galaxia NGC 547. - Foto: NASA, ESA, J. BLAKESLEE

En función de su duración, que va desde menos de dos segundos hasta varios minutos, un evento de este tipo significa, respectivamente, la fusión de dos estrellas de neutrones o la explosión de una gran supernova.

Esta ráfaga, bautizada GRB191019, duró más de un minuto, por lo que normalmente pertenecía a la segunda categoría.

Pero los astrónomos no han observado señales de supernova en la galaxia en la que se originó el chorro y que se encuentra a unos 2.000 millones de años luz de la Tierra.

Eso no es nada sorprendente, porque esta galaxia, muy antigua, ya casi no genera más estrellas y, por lo tanto, ciertamente ya no forma estrellas masivas que probablemente terminen en supernova.

Una larga observación del evento dio la clave del misterio. Ocurrió a una distancia extremadamente cercana del núcleo de la galaxia, a menos de cien años luz. A modo de comparación, el sistema solar está a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia.

Este núcleo galáctico “es una región muy densa, que puede contener decenas de millones de estrellas, que pueden colisionar o dispersarse”, explica Andrew Levan.

Sobre todo porque los “objetos compactos” que la pueblan, enanas blancas, estrellas de neutrones y pequeños agujeros negros, están sujetos a la fuerza gravitacional del agujero negro supermasivo, que acecha en el centro de la galaxia.

Ilustración creada por una IA de cómo se vería una galaxia energética. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Esto llevó al equipo internacional de investigadores a concluir que los dos objetos celestes cuya colisión provocó el estallido de rayos gamma “se formaron en lugares diferentes entre sí y se encontraron” en el corazón de la galaxia, según el astrofísico.

Los astrónomos creen que tales colisiones, cuya existencia solo ha sido asumida teóricamente, pueden ocurrir de forma rutinaria en dicho entorno. Pero su observación se hace muy difícil porque los corazones de las galaxias son regiones llenas de polvo y gas.

Colombia presenciará un deslumbrante eclipse de Sol

El evento se producirá el próximo sábado 14 de octubre de 2023, después de las 11:00 a. m., pero hay varias ciudades y municipios del país que gozarán de una posición privilegiada para la observación del eclipse. Esto se debe a que dichos municipios como Nuquí (Chocó), Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá) o La Pedrera en Amazonia estarán en la franja de anularidad.

Pese a que los sitios anteriormente mencionados son los mejores lugares para poder apreciar plenamente el fenómeno cósmico, en otros lugares del norte de Colombia, como Cartagena, también se podrá ver la belleza de un eclipse parcial debido a que un 70 % del Sol será tapado por la Luna.

Adolescente mirando el eclipse solar usando los anteojos protectores adecuados. - Foto: Getty Images

¿Cómo observar el eclipse solar sin sufrir daño en los ojos?

Especialistas advierten que es peligroso mirar directamente hacia el Sol durante el eclipse, por lo que indican que la mejor manera para poder apreciar de forma segura el evento cósmico que ocurrirá en octubre es emplear unas gafas especiales.

Es importante aclarar que los lentes de esas gafas son muy diferentes a los anteojos oscuros (con filtro ultravioleta) que usualmente utilizan las personas cuando van a la playa o durante un día muy soleado.

Esto se debe a que se trata de unos lentes con un filtro especial que es producido en centros especializados en astronomía, pues allí se conocen las especificaciones técnicas necesarias para generar una película que permita apreciar un eclipse mientras bloquea rayos de luz nocivos para el ojo humano.

De igual manera, la Red de Astronomía de Colombia (RAC) recomienda que en caso de usar una lámina solar de polímero SolarLite como recurso para poder apreciar el eclipse a través de telescopios o binoculares, se debe adquirir bajo la asesoría de expertos y en sitios especializados.

*Con información de la AFP.