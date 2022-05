Aumenta la demanda de auriculares para realidad extendida

No es un secreto que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, y aunque hace algunos años los términos “metaverso” o “realidad extendida” podían sonar lejanos y confusos, estos se han popularizado, profundizado y comprendido por gran parte de la población mundial.

Uno de los indicios sobre el auge de estas tecnologías se evidencia en el último informe del Boston Consulting Group (BCG), el cual muestra el aumento en las ventas de auriculares de realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y realidad mixta (MR), en conjunto las tres anteriores se conocen comúnmente como realidad extendida (XR).

El reporte denominado The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse afirma que, al disminuir los costos de los equipos para las mencionadas tecnologías, haciéndose más asequibles para los usuarios, ha resultado en un incremento exponencial en la demanda. A reglón seguido, explicó que las cifras de Meta, una de las compañías que ha invertido últimamente en este tipo de realidad extendida, estaría llegando a cumplir con sus objetivos más rápidamente de lo esperado.

“Mark Zuckerberg de Meta, hablando sobre Oculus, que tiene una participación estimada del 35 % en el mercado de auriculares VR en 2020, dijo que si llega a tener 10 millones de unidades activas se podría tener un ecosistema autosuficiente” aseguró el informe, agregando que la meta de Facebook podría ser alcanzada a mediados del presente año.

Los equipos que se utilizan para dar vida al metaverso han sido tan solicitados que el informe estima que para 2025 las ventas ronden por los 90 millones de unidades, esto en auriculares de AR y VR, siendo así un gran éxito para las compañías que están invirtiendo en este tipo de tecnologías.

“Los amantes de los videojuegos ya están familiarizados con esta noción, aunque generalmente en dos dimensiones, pero los juegos son solo el comienzo. Millones de usuarios ahora se reúnen en conciertos virtuales en 3D, compran en centros comerciales virtuales con monedas virtuales y poseen casas virtuales totalmente personalizadas”, afirmó Christopher Weisz, quien es Partner de BCG Gamma, haciendo referencia a los cambios que ha tenido el internet en medio del surgimiento de las nuevas tecnologías.

Y continuó explicando que ”tienen experiencias innovadoras, como el concierto de Travis Scott en Fortnite y participan en una economía de activos virtuales considerable y en crecimiento, comprando, vendiendo y creando bienes como ropa, bienes raíces, arte y moneda”, recalcando los eventos y las formas en cómo ha cambiado la participación de los usuarios con la realidad extendida.

Por otro lado, el informe señaló que este tipo de tecnologías están siendo incorporadas y utilizados por millones de usuarios a nivel mundial, asegurando que más de la mitad de los 6 mil millones de teléfonos inteligentes “son lo suficientemente potentes como para habilitar las funciones de realidad aumentada”.

“Los minoristas como Ikea y Tesco aprovechan la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, mientras que las redes sociales, como Snapchat, están promoviendo AR para impulsar el compromiso en sus plataformas. Boeing ha anunciado que utilizará VR a escala para diseñar su próximo avión, impulsando un gemelo digital inmersivo del producto. Meta ha desarrollado una aplicación Quest llamada Horizon Workrooms que hace que la tecnología VR sea fácil de usar e implementar en un contexto empresarial”, explicó Weisz, ampliando el panorama en el que se usan estas nuevas tecnologías.