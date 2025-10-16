Tecnología
Bill Gates lanzó nueva predicción y reveló fecha ‘exacta’ en que la inteligencia artificial reemplazaría a los humanos
En una reciente entrevista, el cofundador de Microsoft explicó cómo la llegada de la inteligencia artificial podría transformar a la humanidad en el futuro.
Bill Gates se ha posicionado como uno de los grandes magnates de la tecnología. Gracias a su innovación y capacidad visionaria, logró transformar la informática moderna, ganándose un amplio reconocimiento a nivel mundial. Hoy en día es una de las figuras más influyentes del planeta y es ampliamente conocido por ser el cofundador de Microsoft.
Su conocimiento lo ha llevado más allá del ámbito tecnológico, convirtiéndose también en una voz importante en el análisis de cómo las nuevas tecnologías pueden transformar el mundo en los próximos años. Entre sus predicciones más destacadas se encuentra el impacto que la inteligencia artificial (IA) tendrá en la sociedad, pues considera que esta podría reemplazar diversas labores humanas que hoy resultan indispensables.
La llegada de la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después en la era moderna. Si bien su desarrollo ha traído grandes beneficios, también ha generado preocupación entre quienes temen que estas herramientas terminen sustituyendo por completo el trabajo humano, dejando sin espacio a muchos profesionales. Pero, ¿qué tan cierta es esta creencia?
Hace algunos meses, en una entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft habló sobre varios temas personales. Recordó los 50 años de su compañía y cómo su pasión por la computación lo llevó a convertirse en uno de los líderes más importantes del sector.
Además, aprovechó para reflexionar sobre los cambios que la IA podría traer en el futuro. Gates aseguró que, durante la próxima década, la inteligencia artificial podría reemplazar o automatizar muchas tareas que hoy requieren esfuerzo humano, una predicción que podría cumplirse hacia el año 2035.
Sin embargo, también aclaró que el trabajo humano no desaparecerá de forma inmediata, ya que algunas tareas serán reemplazadas antes que otras. Explicó que, en la actualidad, la inteligencia artificial puede encargarse de labores repetitivas, como ciertas tareas básicas de codificación, mientras que las más complejas aún requieren la intervención humana.
Además, señaló que los distintos empleos experimentarán una transformación. Ante la pregunta de si el mundo necesitará más personas para trabajar, respondió: “No, para la mayoría de cosas”.
Aunque el futuro aún es incierto, existen análisis y proyecciones de expertos que coinciden con Gates en que el panorama cambiará radicalmente en los próximos años. Lo que sí parece evidente es que estas herramientas impulsarán la innovación, optimizarán procesos y harán que muchas actividades sean más productivas y prácticas en la vida cotidiana.