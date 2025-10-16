Bill Gates lanzó nueva predicción y reveló fecha ‘exacta’ en que la inteligencia artificial reemplazaría a los humanos

Bill Gates se ha posicionado como uno de los grandes magnates de la tecnología. Gracias a su innovación y capacidad visionaria, logró transformar la informática moderna, ganándose un amplio reconocimiento a nivel mundial. Hoy en día es una de las figuras más influyentes del planeta y es ampliamente conocido por ser el cofundador de Microsoft.

Su conocimiento lo ha llevado más allá del ámbito tecnológico, convirtiéndose también en una voz importante en el análisis de cómo las nuevas tecnologías pueden transformar el mundo en los próximos años. Entre sus predicciones más destacadas se encuentra el impacto que la inteligencia artificial (IA) tendrá en la sociedad, pues considera que esta podría reemplazar diversas labores humanas que hoy resultan indispensables.

La aterradora pregunta de Bill Gates sobre la IA que podría perjudicar a la humanidad. | Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

La llegada de la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después en la era moderna. Si bien su desarrollo ha traído grandes beneficios, también ha generado preocupación entre quienes temen que estas herramientas terminen sustituyendo por completo el trabajo humano, dejando sin espacio a muchos profesionales. Pero, ¿qué tan cierta es esta creencia?

Hace algunos meses, en una entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft habló sobre varios temas personales. Recordó los 50 años de su compañía y cómo su pasión por la computación lo llevó a convertirse en uno de los líderes más importantes del sector.

Además, aprovechó para reflexionar sobre los cambios que la IA podría traer en el futuro. Gates aseguró que, durante la próxima década, la inteligencia artificial podría reemplazar o automatizar muchas tareas que hoy requieren esfuerzo humano, una predicción que podría cumplirse hacia el año 2035.

Sin embargo, también aclaró que el trabajo humano no desaparecerá de forma inmediata, ya que algunas tareas serán reemplazadas antes que otras. Explicó que, en la actualidad, la inteligencia artificial puede encargarse de labores repetitivas, como ciertas tareas básicas de codificación, mientras que las más complejas aún requieren la intervención humana.

Además, señaló que los distintos empleos experimentarán una transformación. Ante la pregunta de si el mundo necesitará más personas para trabajar, respondió: “No, para la mayoría de cosas”.

La inteligencia artificial podría traer cambios en el futuro. | Foto: Getty Images