Bill Gates reveló cuál fue la compra más extravagante que hizo; confesó que antes lo consideraba “decadente”

El poderoso hábito de Bill Gates para tener buena memoria a cualquier edad

Un libro que lo inspiró a trabajar rutinariamente su retención de imágenes

Es frecuente que el magnate de la tecnología reciba constantes halagos por su joven memoria y su capacidad para retener imágenes; sin embargo, esto no ha sido por un golpe de suerte, sino que, por el contrario, es el resultado de la práctica disciplinada de un hábito inspirado en el libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything, del joven escritor de ciencias Joshua Foer, según lo expresó el propio Bill Gates en su blog.