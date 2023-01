- Foto: Getty Images for Activision

Call of Duty: la insólita estrategia de un trabajador para que no lo echaran por estar jugando en pleno turno

- Foto: Getty Images for Activision

Actualmente la mayoría de los trabajadores que desarrollan sus actividades laborales en una oficina cuentan con un computador y una conexión a internet, puesto que estas herramientas son indispensables para realizar sus tareas diarias.

Sin embargo, esa situación también ha permitido que algunos empleados utilicen esos recursos para ver series en Netflix, revisar redes sociales o jugar videojuegos durante sus horas de trabajo. Por esa razón, en algunas compañías implementan bloqueos en sus redes para evitar el acceso a ciertos sitios web y también asignan un supervisor que vigile las actividades de los trabajadores.

Por esta razón, es común ver en las plataformas digitales casos de personas que han sido despedidas por estar jugando videojuegos o viendo películas en el pc que la compañía le asignó.

En ciertas compañías, los trabajadores juegan videojuegos durante sus horas de trabajo - Foto: Getty Images

Justamente por esa razón, en las redes sociales hay usuarios que comparten todo tipo de trucos o recomendaciones para impedir que un jefe sancione al trabajador por estar realizando otras actividades durante sus horas laborales.

De hecho, existen perfiles dedicados a exponer este tipo de casos, como el caso de la cuenta de Twitter ‘Daily Union Elections’, la cual está orientada a sindicatos para divulgar casos sobre malas experiencias de los trabajadores con sus jefes o empresas donde laboran. Aprovechando la comunidad que tiene dicha cuenta, compartió un tweet preguntando: “¿cuál es la mejor queja/práctica laboral injusta que han recibido?”.

Curiosamente una respuesta logró generar varias reacciones en la red social, pues se trató de un trabajador que comentó que en su momento fue acusado de estar jugando en el trabajo y que su supervisor por poco lo despide. El hombre precisó que estuvo muy cerca de perder su empleo y que logró escapar de la situación al demostrar que su computador no contaba con una tarjeta gráfica lo suficientemente poderosa para jugar videojuegos.

“Demostré que la tarjeta gráfica proporcionada por el empleador no podía manejar la cantidad de recursos que pedía el juego y que su supervisor afirmó haber visto”, indicó el usuario de Twitter.

Trabador revela en redes sociales cómo evitó que lo despidieran cuando lo acusaron de jugar videojuegos en su turno. - Foto: Foto Gettyimages

Gracias a esa argumentación el funcionario logró conservar su empleo y limpió su imagen como ante sus jefes, pues ellos habían considerado que él no era un trabajador responsable.

Esta respuesta sorprendió a los usuarios de Twitter que estaban participando en la conversación, pues muchos de ellos imaginaron que el trabajador, quien laboraba en una entidad estatal, estaba jugando Call of Duty durante su turno de trabajo y que su supervisor lo tenía en sus manos.

Call of Duty: Warzone Mobile, nuevo videojuego para dispositivos móviles. - Foto: Oficial Activision

A raíz de ello, otro usuario comentó que en su momento vivió una situación incómoda porque fue acusado de forma injusta por su jefe, quien afirmó que estaba jugando el popular shooter mientras estaba en su turno de trabajo. En ese instante fue señalado de instalar un programa no autorizado en el equipo que le asignó la empresa, por lo que sería despedido de forma inmediata.

No obstante, el usuario de Twitter comentó que la acusación era injusta y que estaba basada en un malentendido, puesto que él en ningún momento estuvo jugando Call of Duty en su puesto de trabajo. El empleado logró demostrar que realmente él estaba viendo un video de YouTube que mostraba una partida del popular video, además, afirmó que estaba visualizando ese contenido durante su espacio de descanso y por ello no había evadido sus responsabilidades con la empresa para la que trabaja.

Gracias a estas dos anécdotas, otros usuarios de la popular red social afirmaron que habían encontrado dos estupendas estrategias para poder impedir que sus jefes les llamen la atención por jugar videojuegos en el trabajo, puesto que podrían decir que sus computadores no tienen la potencia para ejecutar los juegos o afirmar que se trababa de un video de YouTube que pensaban ver en su tiempo de descanso.