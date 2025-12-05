Cambiar de plan en Starlink: lo que debe saber para no cometer errores ni pagar de más

Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por la empresa fundada por Elon Musk, sigue consolidándose como una alternativa sólida frente a las conexiones fijas convencionales.

Sin embargo, la compañía mantiene reglas específicas que los usuarios deben tener claras antes de realizar ajustes en su plan. Aunque ha impulsado estrategias comerciales para atraer nuevos suscriptores —incluida la entrega gratuita del kit de instalación desde el 4 de noviembre—, su estructura de tarifas continúa siendo uno de los factores que más condiciona a quienes buscan optimizar el servicio.

La empresa maneja dos tipos de servicio: uno residencial, pensado para operar desde una ubicación fija, y otro itinerante, dirigido a usuarios que necesitan conectividad durante desplazamientos o estancias prolongadas en distintos lugares.

Ambos ofrecen distintos niveles de precio y rendimiento, con la posibilidad de modificar el plan según las necesidades. No obstante, estos ajustes no se aplican de forma uniforme y están sujetos a políticas internas que influyen directamente en el costo final de la facturación.

Starlink Mini conecta celulares a internet satelital sin necesidad de router adicional. | Foto: Brian Westover - PCmag

Cuando el usuario solicita pasar a un plan de mayor costo, la actualización se ejecuta de inmediato, lo que habilita el acceso a las nuevas prestaciones desde ese mismo momento. En estos casos, la facturación refleja un cobro proporcional que integra tanto los días consumidos del plan anterior como el periodo restante bajo el nuevo precio.

Por el contrario, cuando el cambio implica migrar a una tarifa más económica, la modificación no se ve reflejada de forma instantánea. Starlink mantiene activo el plan vigente hasta el cierre del ciclo de facturación y solo después habilita la tarifa reducida. Este modelo limita la capacidad de ajustar el gasto en tiempo real, ya que el usuario debe esperar hasta el final del periodo para beneficiarse de la reducción.

Starlink es una tecnología que puede ser usada en varios países del mundo | Foto: Getty Images / SOPA Images

Además de la posibilidad de modificar el plan, la empresa ofrece una alternativa para quienes no requieren el servicio durante un tiempo prolongado: la suspensión temporal. Esta función resulta especialmente útil para clientes residenciales que se ausentan durante semanas o meses y desean evitar el pago completo mientras la conexión no está en uso.