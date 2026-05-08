ChatGPT incorpora nueva herramienta que permitirá alertar a contactos de confianza en situaciones de riesgo: así funciona

OpenAI lanzó una nueva función de seguridad que permite designar un contacto de confianza en ChatGPT, como un amigo, familiar o cuidador, para que reciba una notificación en caso de que el asistente interprete que el usuario tiene intención de hacerse daño o se enfrenta a algún riesgo para su seguridad.

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La compañía señaló como algunas personas utilizan ChatGPT para, además de aprender, explorar y resolver problemas, reflexionar sobre cuestiones personales, incluyendo momentos en los que pasan por dificultades o buscan apoyo.

En estas situaciones, el asistente está ideado para responder con empatía y animar a los usuarios a buscar ayuda profesional cuando la necesiten. Ahora, también podrá alertar a personas de confianza del usuario en cuestión, si identifica situaciones de riesgo para su seguridad.

La compañía señaló que algunas personas usan la ‘app’ también para reflexionar sobre temas personales y buscar apoyo en momentos difíciles. Foto: Getty Images

Para ello, OpenAI lanzó una nueva función de Contacto de confianza en ChatGPT, con la que permite a los usuarios adultos seleccionar una persona de su confianza, ya sea un amigo, un familiar o un cuidador, para que sea notificado si el asistente reconoce un comportamiento relacionado con infringirse daño de una manera “que indique un grabe riesgo para su seguridad”.

Así lo ha detallado en un comunicado en su blog, donde explicó que el contacto de confianza está diseñado para “ofrecer un nivel adicional de apoyo”, junto con las líneas de ayuda ya disponibles en ChatGPT.

OpenAI lanzó una nueva función de Contacto de confianza en ChatGPT. Foto: Getty Images

Esta opción funcionará a través de los sistemas de monitorización automatizada, que pueden detectar si el usuario está hablando de autolesionarse o poner en peligro su seguridad. En estos casos, el equipo de personas capacitadas de OpenAI revisa la situación y si determinan que la conversación puede indicar un problema de seguridad grave, envían una notificación al contacto de confianza.

Es decir, cuando ChatGPT identifique que el usuario está en una situación de crisis, enviará una alerta por correo electrónico, mensaje de texto o notificación en la aplicación si la persona de confianza tiene cuenta, para que intervenga y ofrezca mayor apoyo, fomentando la conexión con alguien en quien el usuario ya confía.

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Esta herramienta está basada en la opción ya disponible de las notificaciones de seguridad del control parental para menores. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que no sustituye la atención profesional ni los servicios de crisis.

“ChatGPT seguirá animando a los usuarios a contactar con líneas de ayuda para crisis o servicios de emergencia cuando sea necesario”, aseguró la tecnológica.

El contacto de confianza deberá ser mayor de edad y se podrá seleccionar desde la configuración de ChatGPT. Tras ello, la persona designada recibirá una invitación donde se le explicará su función y deberá aceptarla en el plazo de una semana. En caso de que el contacto de confianza rechace esta invitación, el usuario podrá designar a otra persona.

*Con información de Europa Press.