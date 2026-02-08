Ciencia

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

A diferencia de antiguas predicciones basadas en interpretaciones simbólicas, hoy los científicos cuentan con modelos matemáticos y potentes supercomputadoras capaces de procesar enormes volúmenes de información.

Redacción Tecnología
8 de febrero de 2026, 9:45 p. m.
La posibilidad del fin de la vida en la Tierra ha sido una preocupación constante para la ciencia y la humanidad.
La posibilidad del fin de la vida en la Tierra ha sido una preocupación constante para la ciencia y la humanidad.

Una de las grandes inquietudes que durante años ha rodeado tanto a la comunidad científica como a la humanidad en general es cuándo podría producirse el verdadero fin del mundo. Esta pregunta ha dado lugar a numerosos estudios, teorías, hipótesis e interrogantes sobre cómo y cuándo podría ocurrir un evento de tal magnitud.

Hace algunos años, específicamente en 2012, se especuló ampliamente que llegaría el fin del mundo y que una catástrofe acabaría con toda la vida en la Tierra. Sin embargo, esto no ocurrió y quedó reducido a una simple teoría. Lejos de cerrar el debate, ese episodio incrementó el interés de los expertos por seguir investigando y comprender mejor el futuro del planeta.

Gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible realizar estimaciones mucho más realistas sobre un eventual fin de la vida en la Tierra. Aunque se trata de escenarios lejanos, estas proyecciones generan tanto expectativa como temor, al intentar poner fecha a un acontecimiento de tal magnitud. En ese contexto, una supercomputadora habría arrojado nuevas conclusiones.

La NASA utilizó una supercomputadora de alta capacidad para abordar esta incógnita desde una perspectiva científica.
La NASA utilizó una supercomputadora de alta capacidad para abordar esta incógnita desde una perspectiva científica.

Las supercomputadoras más avanzadas continúan evolucionando para impulsar grandes descubrimientos científicos. En esta ocasión, la NASA utilizó una de estas potentes herramientas no para una misión espacial, sino para analizar una de las mayores incógnitas de la humanidad: cuándo podría producirse el fin de la vida en la Tierra.

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Según un estudio reseñado por el medio BGR, investigadores de la Universidad de Toho, en Japón, junto con la agencia espacial estadounidense, emplearon uno de los superordenadores más potentes del mundo para descartar teorías conspirativas y obtener proyecciones más precisas. El resultado fue claro: al planeta le queda un tiempo limitado de habitabilidad.

El estudio señala que el aumento progresivo de la radiación solar provocará que la Tierra se vuelva inhabitable dentro de aproximadamente mil millones de años, estimando el fin de la vida alrededor del año 1.000.002.021. No obstante, este proceso comenzará mucho antes. El progresivo calentamiento del Sol causará una disminución del oxígeno, un aumento extremo de las temperaturas y un deterioro significativo de la calidad del aire.

La investigación concluye que la vida no desaparecerá de forma repentina, sino a través de un proceso lento e irreversible de degradación de las condiciones ambientales del planeta.

El desarrollo tecnológico ha permitido realizar estimaciones más realistas sobre el destino de la Tierra.
El desarrollo tecnológico ha permitido realizar estimaciones más realistas sobre el destino de la Tierra.

Por esta razón, los científicos emiten una alerta, ya que actualmente se observan fenómenos que podrían ser señales tempranas de ese deterioro. Entre ellos se encuentra la intensificación de la actividad solar, con tormentas y eyecciones de masa coronal más fuertes que afectan el campo magnético y la atmósfera terrestre. A esto se suma el cambio climático provocado por la actividad humana, que acelera el aumento de las temperaturas globales y el deshielo de los polos, adelantando posibles escenarios críticos.

Ante este panorama, aunque los plazos sean extremadamente lejanos, los expertos subrayan la importancia de prepararse y adaptarse. Incluso plantean soluciones tecnológicas, como el desarrollo de hábitats artificiales y sistemas avanzados de soporte vital, con el objetivo de prolongar las condiciones habitables en la Tierra el mayor tiempo posible.

