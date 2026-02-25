Ciencia

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Lejos de disminuir, el interés científico por este objeto se mantiene firme, mientras avanzan los estudios sobre su origen y composición, impulsados por nuevas propuestas de exploración directa.

Redacción Tecnología
25 de febrero de 2026, 9:08 a. m.
Investigadores han planteado una ambiciosa misión para interceptar 3I/ATLAS en el futuro.
Investigadores han planteado una ambiciosa misión para interceptar 3I/ATLAS en el futuro. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y NASA

El espacio sigue siendo uno de los territorios más enigmáticos para la ciencia. A pesar de los avances tecnológicos, continúa despertando preguntas sobre su origen, composición y los objetos que lo atraviesan. En ese contexto, 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los mayores misterios recientes, al tratarse del tercer objeto interestelar detectado por la humanidad, después de 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Sin embargo, más allá de su descubrimiento, lo que realmente generó controversia fueron sus características inusuales, que lo diferenciaban de los cometas tradicionales. Algunos expertos incluso plantearon la posibilidad de que pudiera tratarse de tecnología de origen no humano. Esta hipótesis fue defendida por el astrofísico Avi Loeb, aunque posteriormente, tras nuevas observaciones e imágenes más detalladas, la NASA mantuvo su clasificación oficial como cometa.

Aunque se pensó que el debate disminuiría tras su mayor acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, el interés científico no ha desaparecido. Por el contrario, ha cobrado nuevo impulso ante una propuesta ambiciosa: enviar una nave espacial para interceptar 3I/ATLAS en el año 2035.

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)
3I/ATLAS representa un hito en la astronomía moderna, ya que es el tercer objeto interestelar identificado por la humanidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Se enviará una nave espacial a 3I/ATLAS?

La propuesta se basa en el llamado efecto Oberth. Si bien la oportunidad para una misión directa ya había pasado cuando el objeto fue descubierto, investigaciones recientes plantean una alternativa viable mediante propulsión química y el uso de la Maniobra Solar Oberth (SOM). Esta estrategia consiste en realizar una combustión cerca del Sol para aprovechar el efecto Oberth —un fenómeno que permite aumentar significativamente la velocidad de una nave cuando enciende sus motores en un punto de máxima velocidad orbital— y así acelerar rumbo al objeto, que actualmente se aleja del Sistema Solar.

Más de Tecnología

