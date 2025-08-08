Suscribirse

Tecnología

Combinaciones con más probabilidades de ganar chance y loterías por el cumpleaños de Bogotá, según la inteligencia artificial

Plataformas como ChatGPT se han convertido en aliados clave para quienes creen en la suerte, despertando el interés de los jugadores.

Redacción Tecnología
8 de agosto de 2025, 8:28 p. m.
Muchas personas le apuestan a la suerte con números relacionados con fechas importantes de su vida.
Muchas personas le apuestan a la suerte con números relacionados con fechas importantes de su vida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la celebración del cumpleaños número 487 de Bogotá, miles de capitalinos aprovechan la ocasión para tentar la suerte en juegos de azar como el chance y la lotería. Entre fechas conmemorativas, números emblemáticos y cifras históricas, algunos apuestan con más estrategia que azar.

Con ayuda de herramientas tecnológicas como el chatbot de la IA, ChatGPT, es fácil dejarse llevar por la esperanza de ganar en el chance o en loterías. Además, es posible conocer combinaciones que, estadísticamente, tendrían mayores probabilidades de éxito a días cercanos a esta festividad capitalina (en los días cercanos a esta fecha).

La lotería son Juego de azar en los que participan adquiriendo billetes que se premiarán cuando sus números coincidan, totalmente o en las formas establecidas.
La lotería son Juego de azar en los que participan adquiriendo billetes que se premiarán cuando sus números coincidan, totalmente o en las formas establecidas. | Foto: Getty Images

Números cargados de historia y simbología bogotana

Según análisis realizados por modelos de inteligencia artificial que procesan datos históricos de sorteos en Colombia, así como variables asociadas a fechas emblemáticas y patrones de repetición, existen ciertas combinaciones que destacan por su recurrencia y relevancia.

En primer lugar, el número 0608 se posiciona como uno de los más apostados en el mes de agosto. Esta cifra corresponde al 6 de agosto, día exacto del aniversario de la fundación de Bogotá. Además de su carga simbólica, este número ha sido registrado con relativa frecuencia en los sorteos de los últimos años, especialmente en los juegos de cuatro cifras.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
Contexto: Qué significa que alguien escuche la misma canción una y otra vez, según la inteligencia artificial

Por otro lado, la IA también destaca el número 1538, correspondiente al año de fundación de la capital colombiana. Aunque es un número menos común en apuestas populares, los modelos de predicción sugieren que los números históricos suelen tener un repunte en participación y ganancia durante efemérides como esta. En años anteriores, combinaciones que incluyen la cifra “38” han resultado premiadas cerca de la fecha del cumpleaños de la ciudad.

Otra combinación destacada es 8715, una inversión del año de la ciudad (487 años), combinando el 87 por los 487 años que cumple Bogotá, y el 15 como una de las terminaciones más repetidas en sorteos recientes, según registros cruzados por la IA con base en datos abiertos del sector de juegos de suerte y azar.

Algunos número se asocian con la mala suerte.
Algunos número se asocian con la mala suerte. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La inteligencia artificial, por tanto, no reemplaza el azar, pero ofrece una herramienta de análisis para quienes deseen apostar con un enfoque más estratégico y menos aleatorio. En todo caso, los organismos de control recuerdan la importancia del juego responsable y advierten que ninguna predicción, por más sofisticada que sea, puede garantizar el éxito.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

2. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

3. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

4. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

5. ¿Qué hacer antes de un huracán?: lo que no puede faltar en su plan de emergencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NúmerosChanceLoteríasBogotáInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.