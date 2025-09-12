Cómo configurar su celular para que al llamar no se muestre su número y aparezca como “Número privado”

¿Alguna vez ha querido hacer una llamada sin que la persona vea su número? Tal vez necesita contactar a alguien pero prefiere mantener su privacidad o simplemente no quiere que aparezca su número en la pantalla del receptor, pues ahora los expertos han explicado una manera en que puede hacerlo sin descargar aplicaciones.

Según los especialistas de AndroidAyuda, tanto los teléfonos Android como los iPhone tienen esta opción incorporada, es decir, no necesita descargar aplicaciones especiales ni pagar servicios adicionales, solo requiere cambiar una configuración muy simple que está escondida en los ajustes de su celular.

Para celulares Android

Si tiene un celular Android, el proceso es bastante sencillo, aunque puede cambiar un poco dependiendo de la marca del celular.

Primero, abra la aplicación verde que tiene un icono de teléfono (la que usa normalmente para llamar). En la parte superior derecha verá tres puntos o líneas, tóquelos. Esto abrirá un menú donde debe buscar algo que diga ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.

Con solo modificar una configuración, es posible hacer llamadas privadas sin servicios externos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez dentro, busque opciones como ‘Más ajustes’ o ‘Servicios adicionales’. Aquí encontrará algo llamado ‘ID de llamada’ o ‘Identificador de llamadas’. Al tocarlo, aparecerán varias opciones, y debe elegir ‘Ocultar número’.

¡Listo! Desde ese momento, cuando haga llamadas, su número aparecerá como “Privado” o “Número oculto” en la pantalla de quien recibe la llamada.

Para iPhone (Apple)

Los usuarios de iPhone lo tienen aún más fácil, Apple puso esta opción en un lugar muy accesible.

Vaya a ‘Configuración’ (el ícono gris con engranajes en su pantalla principal).

Deslícese hacia abajo hasta encontrar ‘Teléfono’ y tóquelo.

Dentro de esta sección, verá una opción que dice ‘Mostrar ID de llamada’, simplemente apáguela moviendo el botoncito hacia la izquierda.

Una función integrada en Android y iPhone evita que el número aparezca en la pantalla del receptor. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Así de simple, a partir de ese momento, todas sus llamadas saldrán como número privado. Como explica el usuario @opeztips en TikTok, un truco muy útil para casos especiales.

Si quiere que su número siempre aparezca para cierta persona (como su familia), puede guardar su contacto agregando #31# (varia dependiendo el prefijo del país) antes del número y si normalmente muestra su número pero hay alguien específico a quien no quiere que lo vea, guarde ese contacto con #31# antes del número.