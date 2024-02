Cómo descargar gratis la última versión de WhatsApp Plus 2024 APK sin dañar el celular

Sin embargo, algunos usuarios de WhatsApp consideran que la aplicación aún no ofrece todas las opciones que ellos necesitan, especialmente porque no posee funciones que permitan espiar la actividad de otros usuarios o personalizar la apariencia de la aplicación.

A raíz de esta situación, plataformas no oficiales, como WhatsApp Plus , se han convertido en una muy alternativa para quienes desean cambiar los colores de la app y utilizar funciones que les permitan hacerse invisible ante otros contactos .

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android | Foto: Captura de pantalla / Semana

No obstante, instalar una aplicación no oficial en dispositivos Android puede ser algo confuso para algunos usuarios, puesto que las apps no están disponibles en Play Store y por ello es necesario descargar un archivo APK.