¿Cómo eliminar virus y liberar espacio en un celular Android de forma eficiente?

Eliminar archivos y fotos no deseados: Revisar su galería de fotos y eliminar las imágenes y videos que ya no necesite. Además, verificar si tiene archivos duplicados, descargas innecesarias o archivos de aplicaciones que ya no utiliza. Puede usar aplicaciones de limpieza de archivos como “Files by Google” para encontrar y eliminar estos archivos no deseados.