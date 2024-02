¿Cómo reducir el consumo de energía de la nevera para que no se suba el recibo de la luz?

Como dice el popular adagio, “después de los gozosos vienen los dolorosos”, por eso, la época en que se deben pagar los recibos de servicios públicos no resulta cómoda para algunas personas. Si bien estas facturas se pagan cada mes, dicho momento no es precisamente algo que se espere con ansias.

En ese orden de ideas, la nevera es quizá el único electrodoméstico que necesariamente debe estar conectado a una fuente de poder todo el tiempo. En vista de que su función consiste en refrigerar los alimentos para que no se dañen, una interrupción en su operación podría resultar contraproducente.

Ahora bien, el hecho de que la nevera deba estar funcionando 24/7 no quiere decir que no se puedan implementar algunas estrategias para optimizar su consumo de electricidad . Con el objetivo de beneficiar el bolsillo a la hora de pagar el recibo de la luz, Samsung recoge en su sitio web algunos consejos:

Los tres electrodomésticos que más consumen energía por dejarlos conectados

Contrario a lo que algunas personas piensan, existen electrodomésticos que siguen consumiendo energía a pesar de que estén apagados. Esto sucede porque permanecen conectados a una fuente de poder, incluso si no están siendo usados en ese momento.

El consumo de energía de un aparato eléctrico apagado o en stand by suele ser más notorio en las noches, pues es cuando el objeto no está en uso, aunque continúa conectado. A este efecto se le conoce popularmente como ‘corriente vampiro’.

Electrodomésticos que debería dejar desconectados si no quiere que se dispare la factura de la luz

Si el ordenador alcanza cierto tiempo de inactividad, entrará automáticamente en un período de hibernación durante el cual puede tener un consumo de 21,1 W. En ese orden ideas, el hecho de que no se esté usando no derivará en que deje de consumir energía. En caso de que la CPU esté encendida, pero no se esté trabajando en el ordenador y el monitor esté apagado, el consumo de energía puede llegar a 73,9 W.