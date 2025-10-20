¿Cuántos dispositivos puede conectar a un puerto USB sin perder velocidad ni dañar su equipo?

Los computadores, teléfonos inteligentes y demás equipos electrónicos cuentan con una cantidad limitada de puertos USB para conectar periféricos. El puerto USB (Universal Serial Bus) se ha convertido en uno de los elementos más indispensables en los dispositivos electrónicos modernos.

Desde computadoras y portátiles hasta televisores y consolas de videojuegos, casi todos los equipos incluyen al menos un conector de este tipo. Sin embargo, muchas personas desconocer la cantidad de dispositivos que se pueden conectar realmente a un único puerto USB sin comprometer el rendimiento o la estabilidad del sistema.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, es una buena idea mantener los dispositivos electrónicos alejados de fuentes de agua. | Foto: Getty Images

Aunque en teoría sería posible enlazar varios hubs de forma indefinida, en la práctica el hardware impone ciertos límites. No obstante, existen cifras que permiten aproximarse al número máximo de dispositivos que un puerto USB puede manejar de manera estable.

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, para lograr esa conexión múltiple es necesario utilizar hubs USB, es decir, distribuidores o extensores que permiten conectar varios dispositivos a una sola entrada. Aunque, es importante tener en cuenta el papel del chipset que controla el puerto USB, ya que este componente establece sus propios límites para garantizar un funcionamiento estable del sistema.

Su función es prevenir errores, bloqueos o sobrecargas derivados de un consumo excesivo de energía o de un tráfico de datos demasiado alto. En la mayoría de los casos, estos controladores permiten conectar hasta diez dispositivos por puerto, aunque el número exacto puede variar según las características de cada periférico y la demanda energética que genere.

Un USB Hub es un dispositivo que permite ampliar la cantidad de puertos USB disponibles en un aparato, conectándose a uno solo de sus puertos. | Foto: Getty Images

Esto significa que si se conectan varios periféricos que requieren energía —como discos duros externos, cámaras web o cargadores de teléfonos—, el puerto podría no ser capaz de alimentarlos correctamente. En esos casos, los dispositivos pueden funcionar de manera intermitente, desconectarse sin aviso o no ser reconocidos por el sistema operativo.