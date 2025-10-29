Suscribirse

Ciencia

Cuenta regresiva en China: la nueva misión tripulada que despegará “próximamente” rumbo a la estación espacial Tiangong

La misión tripulada Shenzhou-21 realizará una compleja maniobra de acoplamiento a la estación espacial Tiangong.

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 5:58 p. m.
Lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-20, a la cual próximamente seguirá la Shenzhou-21. | Foto: DW

China ultima los preparativos para el lanzamiento “próximamente” de la misión tripulada Shenzhou-21, que transportará a un grupo de astronautas hasta la estación espacial Tiangong.

La cadena estatal CCTV informó este miércoles de que el equipo encargado de la misión llevó a cabo un ensayo general conjunto en el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste del país, donde se han completado las verificaciones funcionales y los preparativos previos al despegue.

Contexto: ¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

Según CCTV, la simulación, coordinada desde el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Pekín, implicó al Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, al Centro de Control y Seguimiento de Xi’an y a los distintos puntos de vigilancia y comunicación, reproduciendo todo el proceso de lanzamiento y vuelo.

El ejercicio permitió verificar la fiabilidad de los sistemas y equipos de los cohetes, la nave, la zona de lanzamiento y las comunicaciones de seguimiento, además de evaluar la coordinación entre los distintos equipos, indicó el medio.

Durante la prueba también se comprobó el estado técnico y funcional del conjunto formado por la nave Shenzhou-21 y el cohete Larga Marcha 2F Y21, que será el encargado de ponerla en órbita.

La próxima misión espacial tripulada de China se lanzará en los próximos días

Ante posibles condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas, vientos estacionales o tormentas de arena, el sistema de lanzamiento ha adoptado medidas específicas en materia de pronóstico, sellado de la torre, climatización y contingencias.

Por su parte, la tripulación de la Shenzhou-20, actualmente en la estación espacial china, la Tiangong, ha realizado un ensayo de acoplamiento manual en previsión de la llegada de la nueva nave, según la misma fuente.

Posible despegue este mismo viernes

Aunque las autoridades no han detallado por el momento la hora exacta del despegue, expertos citados por la prensa local aseguran que este se producirá en la noche local de este viernes.

La estación espacial china Tiangong recibe tanto a misiones tripuladas como a cápsulas de carga. La imagen simula el acoplamiento de la Tianzhou-8. | Foto: DW

Está previsto que la Shenzhou-21 transporte a los nuevos tripulantes de la Tiangong, cuya identidad aún se desconoce y que se convertirán en el décimo grupo en habitar la estación espacial china.

La Tiangong, diseñada para operar durante una década, podría convertirse pronto en la única estación espacial en funcionamiento, dado que la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos, podría retirarse próximamente.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial, que ya ha logrado alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y llegar a Marte, y planea junto con otros países la construcción de una base científica en el polo sur lunar.

*Con información de DW.

Lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-20, a la cual próximamente seguirá la Shenzhou-21.

